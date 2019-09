Emma Marrone ha un problema di salute e confessa | “Mi devo fermare”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 20 settembre 2019), il messaggio choc: “affrontare undi” “Succede, succede e basta … Da lunedì mifermare per affrontare undi”. Questo il messaggio choc disu Instagram. La cantante ha gelato tutti sui social con un lungo post in cui ha parlato di un “di” che la costringerà a rimandare impegni e rallentare con il lavoro., che in passato ha lottato contro il cancro, non è entrata nel dettaglio delle sue condizioni, limitandosi a sottolineare che il suodiè arrivato in un momento sbagliato.ha cancellato la sua esibizione a Malta al concerto di Radio Italia e ha chiesto scusa a tutti i suoi fans e a quanti la attendevano con ansia e hanno comprato biglietti aerei, prenotato hotel e speso soldi per vederla.fa una promessa ...

