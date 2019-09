Cucchi | il pm Musarò | “Pestaggio violentissimo contro una persona fragile | degno di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) Il pestaggio subito da Stefanofu “repentino edi teppisti da stadio“. A rivendicarlo, davanti alla prima Corte d’Assise di Roma, il pm Giovannidurante la sua requisitoria nell’aula bunker di Rebibbia, dove si sta svolgendo il processo bis per la morte del giovane geometra romano. l magistrato spiega come “una, di poco superiore ai 40 chili, è stato sferrato un calcio quando era già a terra. Quel colpo ha provocato la frattura alla base cranica”. Secondoi responsabili diretti della morte del giovane sono i due carabinieri Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo, aggiungendo che “Francesco Tedesco è l’unico in divisa e lui porta viafermando il massacro. Proprio come aveva spiegato il carcerato Lainà, che ripeteva le parole di Stefano”. L'articolo ...

FrancoUda65 : RT @ArciNazionale: È in corso il processo bis sulla morte di Stefano Cucchi. Il pm Musarò: 'Primo processo kafkiano. Non fu sciatteria ma u… - RaquelForteza : RT @Tg3web: Processo Cucchi. La requisitoria, tre i carabinieri imputati per omicidio preterintenzionale. Il Pm Musarò cita quello che un a… - topoteppa : RT @Tg3web: Processo Cucchi. La requisitoria, tre i carabinieri imputati per omicidio preterintenzionale. Il Pm Musarò cita quello che un a… -