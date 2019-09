Arrival | trama | cast e curiosità del film con Amy Adams e Jeremy Renner

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 20 settembre 2019) Sabato 21 settembre, dalle 21.05 in poi su Rai3, va in onda ildiretto da Denis Villeneuve, pellicola fantascientifica del 2016. I due protagonisti principali sono Amy, attori di enorme talento che si sono prodotti in una performance singolarmente ispirata che contribuisce a dare alun tocco poetico in più.: trailerQuando un misterioso oggetto proveniente dallo spazio atterra sul nostro pianeta, per le susseguenti investigazioni viene formata una squadra di élite, capitanata dall’esperta linguista Louise Banks. Mentre l’umanità vacilla sull’orlo di una Guerra globale, Banks e il suo gruppo affronta una corsa contro il tempo in cerca di risposte – e per trovarle, farà una scelta che metterà a repentaglio la sua vita e, forse, anche quella del resto della razza umana.Amy(Sharp ...