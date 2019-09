USA | in calo il numero di aborti | migliora la contraccezione

Mar Mediterraneo in pericolo a caUSA delle ondate di calore : preoccupazione per gli impatti devastanti sull’ecosistema : Il Mar Mediterraneo è seriamente minacciato dalle ondate di calore in profondità: fanno aumentare la temperatura fino a due gradi rispetto alla media, nello Ionio e nella parte sud ovest del bacino, mettendo in pericolo le specie, soprattutto coralli e spugne. Lo indica la ricostruzione di 35 anni di storia delle ondate di calore nel Mar Mediterraneo pubblicata sulla rivista Geophysical Research Letters, dal gruppo del Centro Nazionale francese ...

Calo batteria per caUSA dei Google Play Services (aggiornamento 18.3.82) : cosa fare : Alcuni utenti stanno riscontrando un vertiginoso Calo della batteria per via dell'ultimo aggiornamento che ha riguardato i Google Play Services, giunti alla versione 18.3.82. All'interno delle impostazioni della batteria non faticherete a scorgere il nome dell'applicazione in cima alla lista dei servizi che consumano di più. Come molti di voi saprete e qualcuno magari no, i Google Play Services sono alla base del sistema operativo Android, ...

Dazi USA-Cina - calo Borsa NY : DJ a -2 - 90% : La Borsa di New York, Wall Street, ha chiuso la peggiore seduta dall'inizio dell'anno per l'escalation della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Dopo la svalutazione dello yuan (valuta cinese) a far colare a picco i listini è la notizia che Pechino si appresterebbe e bloccare l'acquisto di prodotti agricoli americani. Il Dow Jones perde il 2,90% a 25.718,15 punti, Nasdaq -3,47% a 7.726,04 punti, lo S&P 500 -2,98% a 2.844,74 punti.