Sfera Ebbasta si commuove a X Factor per Daniele e ricorda il padre morto

MTV Summer Hits : la canzone dell'estate 2019 è "Calipso" di Charlie Charles e Dardust con Mahmood - Fabri Fibra e Sfera Ebbasta : Scopri il resto della classifica!

Morgan fiume in piena su droga - Rai - Sfera Ebbasta : "Mi hanno triturato" : Cantautoradio, il nuovo progetto di Morgan su Rai Radio 2 Ha fatto molto discutere per le vicende legate al suo sfratto, Morgan, ma oggi è tornato con un programma, Cantautoradio, completamente dedicato alla canzone d'autore; un appuntamento fisso in ben otto puntate – di cui la prima è andata in onda ieri – che lo […]

Cinisello - il sindaco critica Sfera Ebbasta ed elogia Vegas Jones : 'Ha valori positivi' : Quello tra Sfera Ebbasta e Vegas Jones è uno dei dualismi più accesi della nuova scena rap. I due artisti, quasi coetanei, sono infatti entrambi originari di Cinisello Balsamo, ed entrambi hanno dedicato al piccolo comune facente parte della città metropolitana di Milano molte citazioni ed omaggi nei testi dei loro brani. Emblematico in tal senso il titolo 'Chic Nisello' che Vegas Jones ha voluto dare ad un suo progetto del 2016, ma anche ...

X Factor 13 - Kimono è la nuova Francesca Michielin. Malika Ayane sorpresa della serata - Sfera Ebbasta “cocco” della produzione : E’ molto difficile, considerando il panorama musicale attuale, riuscire ad identificare nuovi talenti, nuovi interpreti, nuovi cantautori o nuovi rapper. Diciamoci la verità, dopo tredici anni di “X Factor”, diciotto di “Amici di Maria De Filippi” e qualche incursione di “The Voice Of Italy” è davvero una missione impossibile scovare e lanciare la nuova stella della musica. Ormai le stelle dei talent durano la “fiammata” di qualche mese, ...

X Factor 2019 : Mara Maionchi la sicurezza - Sfera Ebbasta persona e non personaggio - Samuel ascoltatore - Malika Ayane protettrice della musica : E' proprio Alessandro Cattelan a sottolineare, a inizio puntata, che ormai X Factor ha compiuto 13 anni. E' questo, infatti, il numero totale delle edizioni del talent show, inizialmente nato su Rai Due e poi conquistato da Sky Uno con successo. Gli anni sono quelli, se nei primi tempi il programma aveva quasi il sapore di "evento" (passatemi il termine), è chiaro che dopo 13 edizioni, questo effetto tende ormai a svanire. X Factor inizia ad ...

X Factor 13 – Renato Torre canta Cupido di Sfera Ebbasta [Video] : X Factor 13 – Renato Torre canta Cupido di Sfera Ebbasta e passa direttamente ai Bootcamp [Video] Renato Torre ha 19 anni ed è uno studente che viene da Lugano. Per le sue audizioni decide di cantare Cupido di Sfera Ebbasta. Per Samuel è una scelta azzardata visto che di solito chi si presenta con le canzoni di uno dei giudici viene segato. La sua esibizione, con chitarra e voce, colpisce il pubblico che lo premia con una standing ...

Le accuse di una vittima di Corinaldo : "Sfera Ebbasta non si è fatto mai sentire" - : Francesca Galici A quasi 10 mesi dalla tragedia di Corinaldo, uno dei parenti delle sei vittime della discoteca Lanterna Azzurra parla e smentisce le dichiarazioni del rapper, affermando che da parte sua non ci sia mai stato un effettivo avvicinamento A distanza di mesi dalla tragedia della discoteca di Corinaldo in cui persero la vita sei persone, le polemiche non accennano a placarsi. Il primo a tornare sull'argomento nelle ultime ...

Sfera Ebbasta massacrato dai social perché si sposta in elicottero : Sta suscitando molte polemiche sui social l’ultimo post pubblicato da Sfera Ebbasta in cui lo si vede farsi un selfie a bordo di un elicottero mentre sorvola Cinisello Balsamo. Nella didascalia il trapper ha scritto: “Quando passa un elicottero saluta, potrei essere io”. Più che invitare i suoi fan a salutare davvero qualsiasi elicottero voli sulle loro teste perché a bordo ci potrebbe essere lui, il cantante ha voluto far sapere di usare spesso ...

Vederli insieme fa un certo effetto: da una parte Mara Maionchi, la veterana, quella che è ...

X Factor 13 - Mara Maionchi e Sfera Ebbasta : "Un giusto equilibrio nella giuria e molti talenti interessanti" (video intervista) : I 4 giudici di X Factor 13 sono stati quasi totalmente rinnovati, in questa nuova edizione del talent show. Ad eccezione di Mara Maionchi (una sicurezza, confermatissima con merito), troviamo Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel dei Subsonica. Dopo la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del talent show, abbiamo incontrato Mara Maionchi, pilastro e colonna portante del programma, insieme ad uno dei nuovi tre giudici, Sfera ...

Sfera Ebbasta/ 'Corinaldo? Ho fatto quello che potevo in privato. X Factor...' : Sfera Ebbasta, alla vigilia di X Factor 2019 di cui sarà uno dei giudici, torna sulla tragedia di Corinaldo: 'quello che potevo l'ho fatto in privato'.

Sfera Ebbasta su Corinaldo : Quello che potevo fare l’ho fatto privatamente : Sfera Ebbasta torna a parlare della tragedia di Corinaldo, la strage avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 dicembre scorsi alla discoteca Lanterna Azzurra, in cui morirono cinque giovanissimi e una madre 39enne. Il trapper, nuovo giudice del talent X-Factor, non ha responsabilità sulla sicurezza del locale ma è intervenuto in merito alla questione durante la presentazione del programma, al via dal 12 settembre con la tredicesima edizione su ...

X Factor 2019 - Sfera Ebbasta dopo Corinaldo : ‘Non sei mai abbastanza forte per affrontare la situazione’ : “Quello che è successo è stata una tragedia che ha segnato tutti e non è una cosa che passa e né cambia le emozioni che provo” a parlare è Sfera Ebbasta il trapper e giudice di X Factor 2019 che alla presentazione della nuova edizione del talent è tornato a parlare della tragedia dell’8 dicembre 2018 quando, prima di un suo dj set, sono morte 6 persone in una discoteca di Corinaldo in provincia di Ancona. “Ritornare a ...

X Factor - la vittoria di Sfera Ebbasta e del suo team quotata tra 3 - 75 e 4 : Il prossimo 12 settembre comincerà su Sky Uno la nuova attesissima edizione di X Factor, la tredicesima per la precisione. La curiosità del pubblico è altissima, anche e soprattutto perché, fatta eccezione per Mara Maionchi, vincitrice delle ultime due edizioni con Lorenzo Licitra ed Anastasio, il parco giudici è stato letteralmente stravolto. Non ci saranno più Fedez, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi, che verranno sostituiti da tre debuttanti ...