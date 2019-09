Quando Giovanni Paolo II voleva andare a Medjugorje…

Gigibontà - Quando il riscatto passa da un gelato. Storia del progetto di imprenditoria solidale della Papa Giovanni tra Sud America e Africa : A volte sono le cose più semplici a fare la differenza: un gelato, per esempio. A testimoniarlo ci sono le storie del progetto Gigibontà, progetto di imprenditoria solidale della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi nel 1968. La prima gelateria ha aperto in Bolivia e oggi ce ne sono 13 in tutto il mondo: una seconda sempre in Bolivia, una in Sierra Leone (e sta per aprirne un’altra), dieci in Zambia, dove l’ultima è stata ...