Marc Marquez MotoGP | GP Aragon 2019 | “L’obiettivo è continua a vincere e giocarsela

Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) Dopo il fine settimana di Misano (Italia), si torna subito in pista ad(Spagna) per il quattordicesimo round iridato (20-22 settembre). In, come al solito, è aperta la caccia al leader della classifica mondiale,. Lo spagnolo, in sella alla Honda n. 93, è sempre più vicino al suo ottavo titolo iridato, vantando a sei weekend dalla conclusione ben 93 punti sul secondo nella classifica mondiale, ovvero Andrea Dovizioso. Si tratta del gap più elevato alla 13esima gara dai tempi di Valentino Rossi vs Max Biaggi nel 2005, quando il “Dottore” aveva 122 lunghezze di margine nei confronti del “Corsaro”. L’iberico sarà, dunque, il riferimento, guardando anche alla storia di questo GP: l’asso nativo di Cervera si è imposto infatti in quattro occasioni nelle ultime sei edizioni, tre delle quali (2016-2018) consecutive. Numeri che ...

