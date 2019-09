Indagine ultrà Juve | audio su CR7 dopo una palla in tribuna | ' Non ha capito come funziona'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Uno dei problemi reali a cui le società di calcio vanno incontro è sicuramente quello associato alla tifoseria: il 16 settembre 12 esponenti della curva sud bianconera sono stati arrestati in seguito all'condotta dalla Digos Torino denominata Last Banner. La tifoseria organizzata voleva ottenere favori dallantus, utilizzando dei veri e propri ricatti. Fra questi 25 biglietti a partita per ogni gruppo, tagliandi gratis a quelli definiti striscionisti, agevolazioni sugli acquisti dei biglietti, borsoni con materiale sportivo, inviti a feste della società. Il ricatto consisteva nel intonare cori discriminatori nello stadio che,è noto, è sanzionato in maniera pesante dalla giustizia sportiva. Nelle intercettazioni avviate dalla Digos di Torino, sono state ascoltate le parole dei capiscrive Il Corriere della Sera, in cui emerge la frase riferita a Cristiano ...

Claudio35260961 : RT @tancredipalmeri: Apperò: la Procura di Cuneo ha cambiato il capo di imputazione nell'indagine sulla morte di Raffaello Bucci, l'ultrà j… - SantellaMarco : RT @tancredipalmeri: Apperò: la Procura di Cuneo ha cambiato il capo di imputazione nell'indagine sulla morte di Raffaello Bucci, l'ultrà j… - MarisciaFox : RT @tancredipalmeri: Apperò: la Procura di Cuneo ha cambiato il capo di imputazione nell'indagine sulla morte di Raffaello Bucci, l'ultrà j… -