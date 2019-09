Dialogo tra Montalbano e Galluzzo sul Pd

Strada in salita nel Dialogo Verdi-M5s : gli ambientalisti Ue rinviano la decisione : Strada in salita nel dialogo tra Cinquestelle e Verdi al Parlamento europeo. Al termine di una lunga riunione all’Europarlamento a Strasburgo, i Verdi non hanno saputo decidere, spaccati al loro interno sulla possibilità di aprire le porte del gruppo ai 14 eletti del M5s, rimasti senza ‘casa’ dopo le elezioni europee. Discussione rinviata a domani sera. Intanto sul voto per la nomina di Christine Lagarde alla presidenza ...

Riparte il Dialogo tra Italia e Francia - ma si rischia l'impasse migranti : Sotterrata l’ascia di guerra, Roma e Parigi tornano a parlarsi, ma sulla questione migratoria il rischio è che si finisca in un dialogo tra sordi. Alla vigilia della visita del presidente Emmanuel Macron a Roma, fonti dell’Eliseo hanno ribadito oggi la posizione della Francia, che difende la creazione di un “meccanismo stabile, prevedibile e automatico” che includa la ripartizione tra paesi europei dei ...

Michael Schumacher “è cosciente”. Le Parisien riporta un Dialogo tra due infermieri della struttura dove è in cura a Parigi : “È nel mio reparto, ti posso assicurare che è cosciente”. Le Parisien riporta un dialogo tra due infermieri sulle condizioni di Michael Schumacher, l’ex pilota di Benetton e Ferrari, ricoverato negli scorsi giorni in un ospedale Parigino per essere sottoposto a una terapia sperimentale con le cellule staminali. Il quotidiano specifica che la frase non permette di comprendere nulla di più sulle condizioni di salute del 7 volte ...

Michael Schumacher “è cosciente”. Le Parisien riporta un Dialogo tra due infermieri della struttura dove è in cura a Parigi : “È nel mio reparto, ti posso assicurare che è cosciente”. Le Parisien riporta un dialogo tra due infermieri sulle condizioni di Michael Schumacher, l’ex pilota di Benetton e Ferrari, ricoverato negli scorsi giorni in un ospedale Parigino per essere sottoposto a una terapia sperimentale con le cellule staminali. Il quotidiano specifica che la frase non permette di comprendere nulla di più sulle condizioni di salute del 7 volte ...

Dialogo tra Montalbano e Catarella sul segretario del Pd : Appina misi pedi nel commissariata fu assalita da Catarelli che li fice i complimenta per il frati che aviva vista alla Fista dell’Unitate in tilivisione. Muntilbano non accapì na minchia di chilla che stavi dicindo Catarelli e nel tintativo di accapirlo dissi a Catarelli di secutalo nel su officia. Muntilbano: “Allura Catarè, che fu sta storie del mio frati sigritario del Piddie?”: Catarelli: “Ma commo, dutturi, un homine culto come a lia non ...

Dialogo tra Montalbano ed un amico : La tilifonata eri arrivata in commissariata ed eri stata Catarelli a passaglierla. Catarelle: “Ci sta che ci stevi un signure che dici di esseri amico sua glielo passi?”. Muntilbano: “Catarè, passamilla”. amico: “Salvù, commo stai? Te arricordi di mia?”. M: “Se mi dicissi il nonime tia io mi arricordassi… “: A: “Ma commo Salvù: sugno stato lo meglio ammico tua?”. M: “Io al lavuro staci: mi dicia chi sia, eppoi macari te richiamma”. A: “Ma sugno ...

Dialogo tra Montalbano e Francois : Stavi a Tunisa per un siminario sulla mmigrazioni clandistina che il ministeria degli Intirna aviva organizzato con i collega nordiffricani. Postea na jurnata di cunfirinzia Muntilbano eri straccuo muorto e si ni annai a fari na passiata mari mari: pure chillo de Tunisa eri billa, pariva il mari di Vigati. Ecs abrupti Muntibano si sentette acchiammari: era un piccliddro che aviva un accinto francisa-siciliana. Appina li fu avvicina Salvu ...

Dialogo tra Montalbano e settembre : Lampiava, ma pi ura nun aviva gittata a tirra nianche na guccia. Muntilbano si eri susuta da picca timpo e aspittava che la Moche gli facisse biviri il primero caffia. Era dummenica primu sittembira ed il mari eri na tavula che invitavi a farisi na natata e postea la bivuta dell’intera machinetta da tri tazza Muntilbano addecisi di entrari in mari lì a Marinelle. Trasuto nell’aquie si misi a natare un craule mitodico con il suo corpo picca ma ...

Elezioni Umbria - il candidato civico del centrosinistra Fora appoggia la proposta di Verini (Pd) : “Sì al Dialogo con il M5s” : Mentre continua la trattativa tra Movimento 5 stelle e Partito democratico per trovare un accordo sul governo, il ragionamento su possibili nuove alleanze si allarga anche alle Regioni. In particolare all’Umbria, dove si tornerà al voto già il prossimo 27 ottobre. Non a caso il commissario del Pd umbro, Walter Verini, era stato tra i primi a proporre una convergenza anche sulle regionali, un tema posto direttamente da Nicola Zingaretti nel ...

Elezioni Umbria - il candidato del centrosinistra Fora appoggia la proposta di Verini : “Sì a Dialogo con il M5s” : Mentre continua la trattativa tra Movimento 5 stelle e Partito democratico per trovare un accordo sul governo, il ragionamento su possibili nuove alleanze si allarga anche alle Regioni. In particolare all’Umbria, dove si tornerà al voto già il prossimo 27 ottobre. Non a caso il commissario del Pd umbro, Walter Verini, era stato tra i primi a proporre una convergenza anche sulle regionali, un tema posto direttamente da Nicola Zingaretti nel ...

Achille Silvestrini morto - il Dialogo col blocco sovietico e quello tra le sponde del Tevere : chi era il cardinale che fu “ministro degli Esteri” : Se fosse entrato nel conclave del 2005 sicuramente non avrebbe votato per Joseph Ratzinger, ma dopo l’elezione rispettò profondamente Benedetto XVI. Era figlio di una antica e prestigiosa scuola diplomatica il cardinale Achille Silvestrini, morto a 95 anni dopo una lunga malattia. Figura controversa come tutti quei porporati che hanno a lungo tentato di far dialogare le due sponde del Tevere, cercando di creare ponti tra il Vaticano e i palazzi ...

Dialogo tra Montalbano ed il padre : “ … un padre è sempre una ferita aperta. Sia quando ha amato troppo sia quando ha amato male. Forse perché rappresenta la sorgente prima, l’atto veramente originario, che sempre è una voragine (“Diario dello smarrimento (Inschibolleth)” di Andrea Di Consoli). Guinanno pe Vigati Muntilbano si arritrovò in una strazzera che nun ricurdava: a latera di na viti vidi un homine in un campora che li faciva signo di avvicinarse. Scinnì ...

Dialogo tra Montalbano e Catarella sull’arrivo della pioggia : Era pino augusto e non pioviva ab immemorabili: le missa erino omnia sicche e la ginta vitava di movirsi nella cuntrura. La matina ti susivi in nu mari di sudori ed assamarrato. Muntilbano si era diciso ad andari in Commissariatu alle sitte di matina per vitari che l’aere si nfucasse multa e non s’era pigliato manco una tazzina de caffia. Trasinno vitte che c’ira sula Catarelli che stiva cu nu ventaglia culurata, che pariva un favurita di una ...

Aut aut Di Maio a Zingaretti - Conte premier. Dialogo prosegue ma strada in salita : La trattativa continua ma è appesa un filo. Quantomeno uno stallo. Il colloquio tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio avrebbe riportato sul tavolo veti che, in qualche modo, sembravano essere meno stringenti. Primo tra tutti la riproposizione di Giuseppe Conte per palazzo Chigi. Ipotesi che il segretario Pd ha ribadito come non 'compatibile' con la nascita di un governo di svolta. Un irrigidimento delle posizioni che tuttavia non certifica la ...