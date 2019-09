Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2019) Sul Messaggero la terza puntata del racconto della storia di Fabrizio Piscicelli., il capo ultrà laziale morto il 7 agosto per un colpo di pistola alla nuca. C’è il racconto dell’agguato e dei giorni successivi, già ampiamente trattati dalla stampa nelle ultime settimane. Prima di tutto l’agguato.è stato ucciso mentre era seduto su una panchina nelromano degli Acquedotti. Il killer, travestito da runner, gli ha sparato alle spalle, alla nuca, a distanza ravvicinata con una calibro 7,65, all’altezza dell’orecchio sinistro. Erano quasi le 19, ilera affollato, ma il killer non ha avuto paura. Gli è bastato un colpo solo per uccidere, con il volto coperto, il capo della curva Nord. Due i testimoni oculari che, pur non assistendo alla sparatoria, hanno visto di sfuggita il killer descrivendolo come un uomo alto, non troppo robusto, vestito ...

napolista : #Diabolik , l'appuntamento nel parco per l'agguato e i tre cellulari da decriptare - ilNapolista -