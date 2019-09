Google Nest WiFi | in uscita il router e smart speaker

Face Match è in rilascio per Google Assistant in vista del Nest Hub Max : La sezione dedicata a Face Match è già presente nelle impostazioni di Google Assistant per alcuni utenti e si trova fra le voci Voice Match e Domotica. L'opzione mostra una descrizione della funzionalità e un'animazione del riconoscimento del volto tramite un dispositivo che sembra essere un Nest Hub Max. L'articolo Face Match è in rilascio per Google Assistant in vista del Nest Hub Max proviene da TuttoAndroid.