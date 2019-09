Erica | ex GF | arrabbiata con Taylor Mega | ' Ma non ti fai schifo? Non eravamo solo amiche'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La vita privata di, non smette di far discutere: da quando il settimanale "Nuovo" ha reso pubbliche le foto dei baci che l'influencer si è scambiata con una ragazza per strada, sui social network sta succedendo di tutto. Se la diretta interessata si è mostrata piuttosto scioccata dal clamore che hanno suscitato questi scatti,Piamonte del Grande Fratello ha usato Instagram per sfogare tutta la rabbia che stava provando dopo aver visto la persona con la quale ha trascorso l'intera estate vicina ad un'altra.bacia una donna e su IG dice: 'Non volevo si sapesse' Il direttore Riccardo Signoretti l'aveva anticipato in una recente puntata di Pomeriggio 5: "il settimanale Nuovo pubblicherà le foto dei baci chesi è data con una persona per strada a Milano". Da quando la rivista di gossip ha mostrato le immagini in cui si vede l'influencer amoreggiare con ...

Sarah51667406 : Erica così arrabbiata a me piace... Scusate, ma almeno tira fuori la sua delusione e dice ciò che pensa... In amore… - Vaneee______ : @Ri_Ghetto Ti segnalo le storie di Erica del grande fratello arrabbiata con Taylor Mega -