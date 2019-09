Domenica In | Mara Venier confessa | La super-proposta che stava per far saltare

Domenica In - ascolti pazzeschi per Mara Venier : il botto - concorrenza polverizzata al primo colpo : C'era tanta voglia di Mara Venier. Gli ascolti di Domenica In lo dimostrano. La prima puntata della nuova stagione del contenitore di Raiuno ha ottenuto il 18,7% di share, nella prima parte, e il 19,5% di share nella seconda. Sono 2.742.000 telespettatori nella prima parte e 2.367.000 telespettatori

Domenica In - boom di ascolti : grande successo per Mara Venier : Mara Venier riparte alla grande: trionfo di ascolti per la prima puntata di Domenica In La zia Mara è tornata ed “è ancora qua!”. Lo dice il brano di Vasco che ha accompagnato il suo ingresso nello studio di Domenica In e lo dice lei con tanto di braccia che si allargano quando canta. Il suo salotto ha riaperto le porte con atmosfere rilassanti, emozionanti e divertenti, con un ritmo che tiene alta l’attenzione perchè, si sa, ...

Domenica In - Mara Venier e la gaffe all'ingresso in studio : "Mi si è ammosciato tutto - ora..." : "Ragazzi mi si sente? Qui è caduto tutto, si è ammosciato tutto". Mara Venier esordisce con una bella gaffe a Domenica In. Durante l'ingresso nella prima puntata della conduttrice veneta nello studio Fabrizio Frizzi di Roma, alla moglie di Nicola Carraro è caduto il microfono. Appoggiata sulla camic

Domenica In - Romina Power ricorda l’ostetrica che crede morta. E Mara Venier - ridendo fino alle lacrime - la annuncia : “Facciamo entrare l’ostetrica” : Romina Power ospite a Domenica In ha “regalato” un momento davvero esilarante, ovviamente orchestrato dalla sapiente Mara Venier in combutta con la figlia di Romina, Cristel. La Power stava infatti parlando dell’ostetrica che ha fatto nascere le sue figlie dicendo di essere rimasta in contatto con la donna finché era viva. A quel punto Mara, scoppiando a ridere fino alle lacrime, chi ha annunciato? Proprio l’ostetrica: ...

Domenica In : con Mara Venier c’è Orietta Berti. Tutti gli ospiti dell’esordio : Domenica In Dopo il ritrovato successo nella passata stagione, riparte Domenica In, storico contenitore del dì di festa di Rai 1, giunto alla 44° edizione. Al timone Mara Venier che, tra ospiti, interviste, musica e storie di vita, farà compagnia al pubblico per circa tre ore e mezzo ogni Domenica, in diretta dalle 14.00 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La trasmissione, come anticipato dalla stessa padrona di casa, non subirà particolari ...