Calciomercato | altro colpaccio a zero della Juve | mossa della Fiorentina e testa a testa

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Le squadre continuano a muoversi sul, la finestra estiva si è conclusa da poco ma i club del massimo campionato e non solo continuano a muoversi in vista delle prossime sessioni, gennaio non è poi così lontano e per questo motivo le dirigenze provano ad anticipare i tempi. Nel dettaglio ecco tutte le ultime trattative che riguardano il campionato italiano e non solo. LINDELOF RINNOVA CON IL MANCHESTER UNITED – Il Manchester United continua a muoversi per quanto riguarda il fronte rinnovo, nelle ultime ore il difensore Victor Lindelof ha prolungato fino al 2024, con opzione per la stagione successiva. “Sin dal giorno in cui sono arrivato qui mi sono sentito come a casa – le parole del 25enne centrale svedese – In questi ultimi due anni sono cresciuto tantissimo sia come giocatore che come persona”. Alfredo Falcone/LaPresseALFREDO LA ...

SiamoPartenopei : Dall'Inghilterra: 'La Juventus prepara un altro colpo per Sarri a parametro zero. Lo United...' - Upupa234 : RT @NicoSchira: L’#AlRayyan aspetta una risposta da Mario #Mandzukic nelle prossime 48 ore, altrimenti virerà su un altro obiettivo. Offert… - AleGobbo87 : RT @NicoSchira: L’#AlRayyan aspetta una risposta da Mario #Mandzukic nelle prossime 48 ore, altrimenti virerà su un altro obiettivo. Offert… -