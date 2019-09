UNA VITA | anticipazioni puntata in seconda serata del 17 settembre su Rete 4

Fonte : tvsoap

(Di martedì 17 settembre 2019)819 di Unadi martedì 172019 insu4: Samuel nega le accuse di Blanca e inquest’ultima a far pace con Diego. La ragazza dice però di essere disposta a tornare con Samuel, pur di poter crescere il piccolo Moises. Lucia svela a Fabiana e Carmen di essere figlia di una domestica e mostra loro una croce che tiene sempre appesa al collo. Si tratta dell’unico ricordo che lei conserva della madre, che non sa chi sia. Flora arriva al concorso per fidanzati con uno sconosciuto pur di far ingelosire Peña, che in effetti si dichiara e le chiede di sposarlo. Arturo dice a Javier che sta recuperando la vista, ma il losco individuo non esita a riferire la novità a Blasco, che ormai sta per vendicarsi di Silvia. Il priore Espineira chiama Telmo e gli parla di una questione delicata che riguarda Lucia Alvarado Lolita riceve una ...

