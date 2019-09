Temptation | Damiano riconquista Sharon | ‘Ti amo | torniamo a casa’

Temptation Island Vip : Sharon lascia Damiano per poi riprenderselo : Lunedì 16 settembre è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip, il programma che mette alla prova i sentimenti di sei coppie formate da personaggi famosi, dividendo le fidanzate dai fidanzati in due villaggi separati per quattro settimane. Nella prima puntata i telespettatori, dopo aver conosciuto le sei coppie di questa seconda edizione, hanno potuto vedere come hanno passato la prima settimana nei rispettivi villaggi e solo ...

Temptation - Damiano Er Faina nel mirino di Lidia Vella : ‘Secondo me non stanno insieme' : Non c’è pace per Damiano Er Faina. Il romano questa volta è finito nel mirino di Lidia Vella. Tra i due non è mai corso buon sangue. La gieffina ai tempi del Grande Fratello, in più occasioni è stata oggetto dei video di Damiano. La Vella dopo essere stata ospite a Radio Radio nella trasmissione radiofonica Non succederà più, ha detto la sua sulla partecipazione di Damiano Coccia al reality dell’amore. La giovane senza troppi peli sulla lingua è ...

Sossio Aruta contro Damiano Er Faina : «Insultavi tutti e ora vai a Temptation Island Vip? Sei er bigattino» : Damiano Er Faina, divenuto famoso sul web anche per le colorite critiche sulle celebrità italiane, sta diventando il mattatore dell'edizione in corso di Temptation Island Vip, dove...

Temptation Vip - Sossio critica Damiano Coccia : 'Hai parlato male di tutti e ora ci sei tu' : La partecipazione di Damiano Coccia detto Er Faina a Temptation Island Vip sta facendo molto discutere. In queste ultime ore è stato Sossio Aruta ad attaccare il 31enne romano. Damiano e Sharon Macrì hanno deciso di mettere in gioco i propri sentimenti, ma i telespettatori fin da subito non hanno apprezzato l'approdo dello youtuber al docu-reality di Canale 5. Questi, infatti, prima di entrare nel cast della trasmissione, ha spesso attaccato ...

