Strada in salita nel dialogo Verdi-M5s | gli ambientalisti Ue rinviano la decisione

Strada in salita per taglio parlamentari - capigruppo non fissa data : La conferenza dei capigruppo della Camera riunitasi questa mattina non ha fissato una data per l'ok al taglio del numero dei parlamentari. Manca un solo passaggio - quello nell'aula di Montecitorio - per l'approvazione della modifica costituzionale cara al M5s ma la riunione di oggi, la prima dopo l'ok alla fiducia al governo Conte 2, non l'ha ancora calendarizzata. Alle 12 è previsto l'ufficio di presidenza della commissione affari ...

La Strada dell’unicorno dei coworking verso Wall Street è in salita : (Foto: Getty Images) La strada verso Wall Street si fa più accidentata per molti unicorni della Silicon Valley che, nonostante i fatturati, restano indebitati e continuano a perdere denaro. L’ultima azienda a dover fare i conti con questa situazione è WeWork, il colosso mondiale delle soluzioni per il coworking, che ha deciso rivedere al ribasso la valutazione di mercato puntando tra i 20 e i 25 miliardi di dollari per il suo debutto in Borsa, ...

Trattativa M5S-Pd continua - ma la Strada è in salita : Non c'e' ancora l'accordo tra il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle per la formazione di un nuovo Governo.

Governo - tra M5S e Pd non bastano 4 ore di vertice. ?«Conte-bis - Strada ancora in salita». Nuovo vertice alle ore 11 : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

Governo - tra M5S e Pd non bastano 4 ore di vertice. ?«Conte-bis - Strada ancora in salita» : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

PD : “Strada in salita su contenuti”<br>M5S : “La pazienza ha un limite” : Quattro ore di confronto, ma quasi niente di risolto. Non sono stati sciolti né i nodi sul programma, né quello sul Premier e in particolare su un possibile Conte-bis. All’una di notte Nicola Zingaretti e Andrea Orlando, segretario e vicesegretario dem, hanno lasciato Palazzo Chigi e da quel momento hanno cominciato a trapelare “voci”. Da una parte le fonti Dem che hanno detto:“Siamo al lavoro, ma c’è ancora molto da fare su contenuti e ...

Governo - tra M5S e Pd non bastano 4 ore di vertice. ?«Conte-bis - Strada ancora in salita» : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

Incontro M5s-Pd : Conte-bis più lontano | Cinque Stelle : "La pazienza ha un limite" | Per i Dem "Strada in salita - divergenze" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo Incontro alle 11

Governo - tra M5S e Pd - non bastano 4 ore di vertice. ?«Conte-bis - Strada ancora in salita» : «strada in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21 all'una si siedono per...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice terminato tra Conte - Di Maio e Zingaretti : ma Strada in salita : Treminato l'incontro a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia di oltre tre ore per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata tra le delegazioni delle due forze politiche...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice terminato tra Conte - Di Maio e Zingaretti : Strada in salita : Treminato l'incontro a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia di oltre tre ore per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata tra le delegazioni delle due forze politiche...

Aut aut Di Maio a Zingaretti - Conte premier. Dialogo prosegue ma Strada in salita : La trattativa continua ma è appesa un filo. Quantomeno uno stallo. Il colloquio tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio avrebbe riportato sul tavolo veti che, in qualche modo, sembravano essere meno stringenti. Primo tra tutti la riproposizione di Giuseppe Conte per palazzo Chigi. Ipotesi che il segretario Pd ha ribadito come non 'compatibile' con la nascita di un governo di svolta. Un irrigidimento delle posizioni che tuttavia non certifica la ...

Aut aut Di Maio a Zingaretti - Conte premier. E la Strada si fa in salita : La trattativa continua ma è appesa un filo. Quantomeno uno stallo. Il colloquio tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio avrebbe riportato sul tavolo veti che, in qualche modo, sembravano essere meno stringenti. Primo tra tutti la riproposizione di Giuseppe Conte per palazzo Chigi. Ipotesi che il segretario Pd ha ribadito come non 'compatibile' con la nascita di un governo di svolta. Un irrigidimento delle posizioni che tuttavia non certifica la ...

Europa League - le indicazioni dei bookie : Strada in salita per il Torino : Si torna in campo per l’Europa League, va in scena una giornata fondamentale in vista della fase a gironi, in campo anche una squadra italiana, il Torino con la squadra di Mazzarri alla ricerca della qualificazione ma contro un avversario difficilissimo, il Wolves. Il club inglese è riuscito a fermare sul pareggio il Manchester United in Premier League, secondo quanto indicano i trader di Stanleybet la strada di Mazzarri verso la ...