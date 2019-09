Da oggi non ci sarà più giustizia per le vittime di bullismo | “Hai reagito | ora

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) “E’ necessario prestare attenzione e tutela all’adolescente che è esposto ad atti diidonei a provocare delle reazioni amplificate” Questa l’ordinanza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 22541/2019, ripresa in sede di giudizio di un caso che ha visto un ragazzo, vittima di atti di, avere una reazione particolarmente “amplificata”, colpendo il volto del bullo in questione con un pugno. A causa di questa reazione, i giudici di secondo grado hanno condannato l’adolescente in solido con i suoi genitori a risarcire il danno cagionato al bullo. La motivazione è giunta senza troppi fronzoli: la reazione non era stata immediata, ma è avvenuta in un secondo momento. Dunque, la sua non è stata vista come legittima difesa, ma come una vera e propria “aggressione” verso il bullo. Stando al parere dei giudici ...

PaoloGentiloni : Per me il #Pd non è un episodio. È il progetto di una vita. Ci ho lavorato con #Veltroni e #Renzi, sono stato in mi… - virginiaraggi : .@Roma ospita gli @IBSAB1Football European Championship 2019. Abbiamo accolto oggi, con estremo piacere, in Aula Gi… - ignaziocorrao : Oggi non voteremo la #Lagarde a capo della BCE. Per rispetto ai popoli affamati dalle politiche del Fondo Monetario… -