Android 9 Pie arriva ufficialmente su Xiaomi Black Shark

LG K40 sta per ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie : rilascio in programma a ottobre : LG Electronics Italia ha annunciato che l'aggiornamento ad Android 9 Pie per lo smartphone entry level K40 verrà rilasciato nel corso del mese di ottobre.

Facebook spiega le impostazioni sulla posizione con Android 10 : Android 10 offre alle persone maggiore visibilità e controllo su quando le app possono accedere alla posizione precisa del proprio dispositivo. Per evitare conflitti tra le impostazioni di Android 10 e Facebook, il social continuerà a rispettare la scelta delle impostazioni più restrittive.

Android 9 Pie - patch di agosto e miglioramenti per Samsung Galaxy Tab S3 - P30 Lite e Galaxy A50 : mentre Samsung Galaxy Tab S3 riceve l'aggiornamento a Android 9 Pie, Galaxy A50 migliora la reattività dello schermo e Huawei P30 Lite riceve le patch di agosto.

Le smart TV Xiaomi Mi TV 4 PRO - 4A PRO - 4C PRO e 4X PRO riceveranno Android 9 Pie a settembre : Xiaomi Mi TV 4 PRO, 4A PRO, 4C PRO e 4X PRO, le vecchie smart TV di Xiaomi, verranno aggiornate ad Android 9 Pie a partire dal prossimo mese di settembre.

Finalmente è tempo di Android 9 Pie anche per Samsung Galaxy Tab S3 e Tab A (2017) : Finalmente anche Samsung Galaxy Tab S3 e Galaxy Tab A 8.0 (2017) si aggiornano ad Android 9 Pie con l'interfaccia One UI. Ecco dove è partito il rollout dell'update e quali patch di sicurezza include.

LineageOS 16 porta Android 9 Pie su questi 13 nuovi smartphone : Il team di sviluppatori di LineageOS continua a lavorare per espandere il numero di dispositivi supportati e nelle ultime ore questo si è tradotto in ben 13 nuovi dispositivi con Android 9 Pie.

Google giustifica - spiega e difende la scelta delle gesture su Android Q : Google giustifica la propria scelta delle gesture, che saranno il metodo di controllo predefinito su Android Q, la cui versione definitiva è ormai prossima.

Paranoid Android in versione Android 9 Pie arriva su Xiaomi Mi 9 - Mi 9T e Redmi K20 : Nelle scorse ore l'elenco dei device supportati da Paranoid Android basata su Android 9 Pie si è arricchito di Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T e Redmi K20

Samsung Galaxy A70s passa su Geekbench con Snapdragon 675 - 6 GB di RAM e Android 9 Pie : Samsung Galaxy A70s è appena apparso su Geekbench mettendo in mostra SoC Qualcomm Snapdragon 675, 6 GB di RAM e Android 9 Pie.

Samsung Galaxy S4 è immortale : ecco Android 9 Pie grazie a LineageOS 16 : Il Samsung Galaxy S4 di recente ha compiuto sei anni ma ciò non impedisce al team di LineageOS di continuare a supportare questo smartphone

HTC U12+ si aggiorna ad Android 9 Pie - patch di agosto per Galaxy J4 Core - Xperia XZ3 e la gamma XZ2 : Tempo di aggiornamenti software per HTC U12+, Samsung Galaxy J4 Core, Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium e XZ3: il primo riceve finalmente Android 9 Pie in Italia, gli altri le patch di sicurezza di agosto 2019.

Xperia Home X migliora il launcher Sony di serie su Android 9 Pie : I dispositivi Sony vengono forniti con il launcher e il software personalizzati dell'azienda ma se state cercando alcune personalizzazioni extra potete considerare il modulo Xperia Home X Xposed dello sviluppatore riconosciuto XDA serajr.

Zen Mode 1.3 porta alcune novità sugli smartphone OnePlus : ecco come scaricarlo con Android Pie : La Zen Mode di OnePlus è disponibile in versione 1.3 nella DP4 di Android Q per OnePlus 7 Pro, ma può essere installata su qualsiasi smartphone recente della casa cinese: ecco le novità e come fare ad averle.