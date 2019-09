Ancora una tragedia sul Gran Sasso | escursionista 52enne muore a Sella del Brecciaio

Neonato trovato in una scarpata in Alto Adige : aveva Ancora il cordone ombelicale attaccato : Orrore a Lana di Sopra, nei pressi di Merano. Il corpo senza vita di un Neonato è stato trovato da turisti in una scarpata, come scrive il quotidiano Dolomiten. La testa del bambino era...

Neonato trovato morto in una scarpata : aveva Ancora il cordone ombelicale : Il corpo senza vita di un Neonato è stato trovato nel pomeriggio di lunedì 16 settembre nella scarpata di una stradina a...

Non si era Ancora vista una serie come “Undone” : È su Amazon Prime Video e si è fatta notare per la particolare tecnica con cui è girata e per l'ambiziosa storia che racconta

Giornata Sla - focus sui caregiver familiari : Ancora senza una legge ad hoc che li tuteli. “Dalle istituzioni mancano aiuti e formazione” : caregiver senza tutele al livello economico e risorse per l’assistenza domiciliare insufficienti. Sono alcuni dei temi sui quali la Giornata nazionale sulla Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), che si celebra in Italia il 15 settembre, vuole porre l’attenzione. Chi si prende cura dei propri familiari non autosufficienti, ossia i caregiver, in Italia non hanno infatti ancora un riconoscimento giuridico. Manca una legge ad hoc, e con ...

Ocean Viking - Orfini contro il governo : “Ancora in mare come con Salvini - è una vergogna” : Il deputato del Pd, Matteo Orfini, critica il governo sulla vicenda della nave Ocean Viking, ancora in mare con 82 migranti a bordo: "La Ocean Viking resta in mare senza l’assegnazione di un porto sicuro. Esattamente come accadeva con Salvini ministro. Così davvero non va bene. Anzi: così è una vergogna".Continua a leggere

La madre degli operai morti a Pavia nella cisterna : "Ho visto mio figlio galleggiare nella vasca. Ho lanciato una corda : per me era Ancora vivo" : Una tragedia. Sono tutti morti i quattro operai di origine sikh caduti ieri in una vasca di contenimento dei liquami in un’azienda agricola di Area Po, nel pavese. A perdere la vita sono stati due fratelli, di 48 e 45 anni, che da più di cinque anni avevano rilevato l’impresa, e due loro dipendenti e cugini, di 29 e 28 anni. Oggi La Stampa raccoglie la testimonianza della madre dei due fratelli Tarsem e Prem, titolari ...

Ocean Viking Ancora senza un porto - ong chiede lo sbarco urgente di una donna incinta : Nave Ocean Viking, che si trova in zona Sar a largo della Libia, ha chiesto di poter evacuare una donna incinta, al nono mese di gravidanza: "È una misura precauzionale - hanno spiegato dall'ong - per potenziali complicanze che potrebbero insorgere durante un parto a bordo". Tra i naufraghi ci sono 17 minori non accompagnati e un bimbo che ha meno di un anno.Continua a leggere

Tre new entry nel cast di The Umbrella Academy 2 - una stagione Ancora più diversa dai fumetti : Come e dove ritroveremo i protagonisti in The Umbrella Academy 2? L'ultima volta i nostri eroi non se la passavano molto bene mentre il mondo era in procinto di esplodere. Ovviamente non è finita qui. La serie surreale, basata sui fumetti scritti da Gerard Way e disegnati da Gabriel Bá, tornerà per una seconda stagione su Netflix probabilmente il prossimo anno. Al già affollato cast di The Umbrella Academy 2 si aggiungono tre new entry, di cui ...

Superenalotto - la vincita record da 209 milioni di euro non è Ancora stata riscossa : a Lodi nessuno sa chi è il fortunato vincitore : È il vincitore più fortunato della storia della lotteria in Italia, eppure non si è ancora presentato per ritirare il premio. A quasi un mese dall’estrazione che gli ha fatto aggiudicare la cifra record di oltre 209 milioni di euro, colui o colei che possiede la schedina con la sestina decisiva ancora non si è fatto avanti e a Lodi, città dove si trova la tabaccheria in cui è stato venduto il tagliando, nessuno ha idea di chi possa essere, ...

Corsa alla Luna : cosa sognano gli esperti? I misteri Ancora irrisolti e le future missioni sul satellite : La crescita delle missioni verso la Luna, l’ultima delle quali è stato il fallito alLunaggio della sonda indiana Chandrayaan-2, apre delle trepidanti opportunità scientifiche. Ma quali sono? E la Luna conserva ancora dei misteri? Ecco allora le domande che si pongono gli astronomi e i ricercatori riguardo il nostro unico satellite naturale. Qual è l’origine dell’acqua Lunare? Nell’agosto 2018, lo spettrometro ad infrarossi M3 della NASA ...

MotoGp – Sale la febbre per il Gp di San Marino : Pollini e MWC Ancora insieme per una raffinata sneaker [GALLERY] : Sempre più denso il programma di KiSS Misano all’insegna di sostenibilità e solidarietà. MWC e Pollini ancora insieme per una raffinata sneaker. Continua il programma di The Riders’ Land Experience Eventi ogni giorno, mentre cresce l’attesa e l’adrenalina in vista del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini, all’insegna dei colori del progetto #RideOnColors, delle iniziative collaterali e del successo commerciale. Intanto, ...

Liam Ghallagher : "È colpa di Noel se ci siamo separati. Ma è Ancora una parte importante della mia vita" : Noel Ghallagher confessò di non riuscire più a lavorare con Liam e comunicò ai suoi fan di voler lasciare gli Oasis con un post nell’agosto del 2009. Da quel giorno i due fratelli che incantavano la platea suonando “Supersonic”, il primo singolo del 1994, non si sono più parlati. In un’intervista al Corriere, Liam ribadisce che la fine della band è colpa di Noel. Ma allo stesso ...

Vuelta a España 2019 : Fabio Aru è Ancora un corridore da corse a tappe? Oltre due anni da incubo e una fiducia da recuperare : Fabio Aru si è ritirato dalla Vuelta a España 2019 nel corso della 13esima frazione. Il Cavaliere dei 4 Mori raccoglie, così, l’ennesimo fallimento in una grande corsa a tappe. Nel biennio 2014-2015 il sardo partecipò a quattro GT, peggior piazzamento un 5° alla Vuelta 2014. Per il resto una vittoria, alla Vuelta 2015, e due podi, ai Giri 2014 e 2015. Il tutto costellato da cinque vittorie parziali. Dal 2016 a oggi, invece, Fabio ha ...

