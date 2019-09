Pensioni | Maurizio Landini | ' Problema non Quota 100 ma cambiare legge Fornero'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) La Riformaentrata in vigore nel lontano 2011 va cambiata radicalmente; ad affermarlo è il segretario confederale della Uilintervenuto a margine degli ultimi dibattiti sulle sorti della riformastica voluta dalla Lega, ovvero, la100 sulla quale si concentrano i lavori del nuovo Governo giallo-rosso.: 'Serve una nuova riforma' "Il nostronon è100, il nostrola", ha ribadito il sindacalista. Lo stesso, infatti, avrebbe lanciano un grido d'allarme all'esecutivo con lo scopo di rivedere in modo radicale la tanto odiatache nel corso degli anni ha cambiato il sistema previdenziale italiano. L'obiettivo della Cgil, infatti, consiste nell'eliminazione delle disparità di genere fra uomini e donne, oltre a concedere un futuro previdenziale alle giovani generazioni. L'idea di ...

