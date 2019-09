Massaggio Kundalini per risvegliare il piacere

Fonte : dilei

(Di lunedì 16 settembre 2019) Un’antichissima tecnica da provare, per favorire l’eros eilè quella del. Si tratta di untantrico che punta a liberare un’energia capace, dal fondo della colonna vertebrale, di risalire tutti i chakra e dilo spirito e il. L’energiaè definita ‘energia del serprente’ perché giace arrotolata alla base della colonna vertebrale. Compito delè quello di liberarla e farle risalire tutto il corpo. Il tantra considera il sesso un modo per arrivare a un nuovo stadio conoscenza oltre che alcompleto, e ilè una delle tecniche che possono far sperimentare, a chi la prova, una nuova consapevolezza della capacità del proprio corpo di diventare uno strumento prezioso. Per ottenere questo risultato ei sensi, bisogna stimolare con manipolazioni i chakra che si trovano ...

Massaggiotantra : Il massaggio #tantra aiuta a risvegliare l’energia sessuale #Kundalini, spesso bloccata a causa dell'accumularsi di… -