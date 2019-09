Frasi razziste su Lukaku a Top Calcio | il direttore | ' Passirani non sarà più invitato'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Un commentatore italiano è stato licenziato dopo aver fatto un'osservazione razzista sull'ex attaccante del Manchester United Romeludurante il fine settimana.ha avuto un notevole impatto in Serie A, dopo essere entrato a far parte dell'Inter, proprio per questo motivo è stato elogiato da Lucianodurante l'ospitata nello show di Top24. Tuttavia,ha continuato a suggerire che l'unico modo per fermarepotrebbe essere quello di "dargli dieci banane" per superarlo. Ha dichiarato: "Non vedo nel campionato italiano un giocatore comein nessuna squadra, non nel Milan, Inter, Roma, Lazio. "È uno dei più forti e mi piace molto essendo almeno due volte più forte di (Duvan) Zapata dell'Atalanta. "Questi giocatori hanno qualcosa in più degli altri, questi sono i ragazzi che fanno goal e trascinano la squadra". "Se vanno uno contro uno con te, ...

