Battute? | lutto per il conduttore Alessandro Bardani | annullata la prima puntata

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 16 settembre 2019) Sarebbe dovuta andare in onda lunedì 16 settembre alle ore 20 su Rai 2 ladi?, ma un graveha colpito ile la messa in onda è stata. A renderlo noto è una nota stampa della rete, che fa sapere: “Nella stessa collocazione oraria verrà proposta ladella nuova stagione di ‘Apri e Vinci‘, il ‘quiz familiare’ condotto da Costantino della Gherardesca”. Chi èRegista, sceneggiatore e attore,nasce a Roma il 16 settembre 1978. Si diploma presso l’Accademia “Corrado Pani”. L’inizio della sua carriera e l’esordio alla regia è con il cortometraggio Relatività, con il quale si aggiudica il Premio Alice “un corto per il David”, David di Donatello 2007. Il suo ultimo film è Amici comecon la coppia ...

EnfantProdige : RT @darkap89: TvBlog offre la spiegazione: il conduttore Bardani è stato colpito da un grave lutto. In sostituzione, le puntate di Apri e V… - darkap89 : TvBlog offre la spiegazione: il conduttore Bardani è stato colpito da un grave lutto. In sostituzione, le puntate d… -