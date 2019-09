Si finge un aitante e giovane modello biondo con gli occhi azzurri e su un sito adesca

Fonte : baritalianews

(Di domenica 15 settembre 2019) Si faceva chiamare sui social e in alcuni siti d’incontri Anthony LaRoche. Diceva di essere undai capelli biondi e dagli. Per la sua descrizione e per il suo modo di fare era riuscito adre 342 ragazze. Ma l’ultima gli aveva chiesto un incontro al buio e subito il presuntoaveva accettato. L’incontro era avvenuto nell’appartamento della ragazza, lui nudo, lei bendata ma a un certo punto la ragazza aveva accesso la luce e si era trovata di fronte a un uomo molto maturo, un 68 enne, calvo, basso e panciuto. L’uomo, secondo il racconto della ragazza, aveva tantissime rughe e portava gliali. La ragazza si era detta disgustata per l’incontro. L’uomo già negli Stati Uniti d’America era stato condannato per evasione fiscale ora dovrà rispondere del reato di stupro nei confronti di molte donne.