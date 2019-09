Il Milan batte l' Hellas di misura | Piatek si sblocca e decide la partita

Serie A - il Milan batte il Brescia 1 a 0 : Calhanoglu regala la prima vittoria a Giampaolo : Un gol di Calhanoglu basta al Milan per battere il Brescia e riscattare la sconfitta all’esordio in campionato. I rossoneri ottengono i primi tre punti davanti al pubblico di San Siro con una prestazione non ancora impeccabile. L’1-0 va però stretto al diavolo, che nel finale sfiora più volte il raddoppio. Giampaolo vara un altro Milan dopo la falsa partenza di Udine e a sorpresa inserisce nell’undici iniziale André Silva al posto di Piatek, ...

Serie A - Marco Giampaolo stecca alla prima : l'Udinese batte il Milan 1-0 : Inizia con una sconfitta l'avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan. alla Dacia Arena di Udine, rossoneri battuti per 1-0 da un'ottima Udinese. Gara decisa da un gol di testa dell'esordiente Rodrigo Becao (primo centro in carriera) nella ripresa, la squadra di Tudor è sembrata più in pa

Giorgia Palmas : Io tifo il Milan ma devo combattere con un fidanzato interista : Giorgia Palmas ha svelato com'è nata la sua fede rossonera: "Sono Milanista da quando avevo 7-8 anni grazie a mio fratello". Giorgia Palmas si sta godendo la sua storia d'amore con l'ex fuoriclasse del nuoto Filippo Magnini. Il volto di Milan Tv è una delle showgirl più seguite e amate dagli italiani e sui social vanta oltre 1,6 milioni di follower. \\L'ex moglie del giocatore dell'Atalanta Davide Bombardini ha parlato ai microfoni ...

Il Milan annuncia Bennacer sui social : “Pronto a combattere? Benvenuto!” [VIDEO] : Aveva fatto quasi parlare di più il look con cui si è presentato alle visite mediche che le visite mediche stesse. Diversi giorni fa, Ismael Bennacer era arrivato a Milano in maniera stravagante, attirando l’attenzione non soltanto dei giornali sportivi. Ma poco importa, il calciatore ha comunque svolto tutte le procedure di rito e poco fa è stato annunciato dai rossoneri sui social: “Pronto a combattere Ismael? ...