Salvini vede Berlusconi e lancia una nuova idea di centrodestra 

Matteo Salvini vede già la palude : È facile facile, per una macchina da propaganda come Salvini: ”È nato il governo Conte-Monti”. È bastato l’endorsement del Professore, il mostro dell’austerity per i sovranisti. Vale mezzo discorso: “Volete fare la rivoluzione e ora vi ritrovate con Monti e Casini”. Ancora più facile, dopo la successiva istantanea, quando Monti, uscendo dall’emiciclo, abbraccia il nuovo ...

Bufera per il post del giornalista che prevede il suicidio di Salvini. Renzi gli esprime solidarietà : Ha sollevato un polverone il post su Facebook di un giornalista Rai, in cui si prevedeva il suicidio di Salvini per la sconfitta politica subita. La Rai ha avviato un procedimento disciplinare urgente nei confronti del giornalista. solidarietà per l'ex ministro degli Interni da parte del Partito Democratico.Continua a leggere

Salvini : frustrante vedere Conte bere caffè e chiedere consigli a Merkel : Roma – “E’ frustrante vedere il presidente del consiglio del mio Paese che beve il caffe’ con la cancelliera tedesca Merkel e le chiede consigli su come fermare la Lega e su come aiutare i 5 Stelle. Non mi sembra rispettoso per il popolo italiano che il nostro premier prenda indicazioni da Berlino e Parigi”. Lo dice leader Lega Matteo Salvini su 24 Mattino a Radio24. L'articolo Salvini: frustrante vedere Conte bere ...

Migranti : Salvini - 'nave 'Eleonore' ha anticipato motovedetta Guardia costiera libica' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - La nave Eleonore della ong tedesca Lifiline con il suo intervento avrebbe anticipato una motovedetta della Guardia costiera libica che era stata incaricata a prendersi carico dei Migranti del natante a bordo. E' quanto si legge nel provvedimento firmato dal ministro Ma

Governo - Di Maio vede i gruppi M5S : «Salvini disperato - ha combinato un disastro». Incontro con Tria : «Ho visto che alcuni stanno già facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me è profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al Presidente...

Grillo vede lo stato maggiore 5S'Salvini interlocutore inaffidabile' : Beppe Grillo ha incontrato oggi a Marina di Bibbona Davide Casaleggio e il leader M5S Luigi Di Maio. Con loro anche il presidente della Camera, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, i capigruppo di Senato e Camera, Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva, la senatrice Paola Taverna. Segui su affaritaliani.it

Open Arms - i dubbi di Salvini sullo sbarco "Voglio vedere se sono minori" : Angelo Scarano Il vicepremier segue dal Viminale l'identificazione dei 27 sbarcati da Open Arms: "Dopo presunti malati, presunti minori?" Dopo lo sbarco dei minori dalla Open Arms, dal Viminale e soprattutto dal ministro Salvini vengono sollevati alcuni dubbi sull'effettiva età dei ragazzi e delle ragazze che hanno lasciato la nave dell'ong spagnola ferma a largo di Lampedusa. Già questo pomeriggio, il ministro Salvini aveva parlato ...

Salvini vuole vedere se il M5S bluffa : Si è rimangiato quello che aveva detto e ha accettato l’offerta di Di Maio, cioè tagliare il numero dei parlamentari e poi votare: la riforma sarà votata alla Camera giovedì prossimo

Matteo Salvini vede Meloni e Berlusconi : "Andremo avanti". Le parole sibilline : "Conto di vedere gli alleati (del centrodestra) già la prossima settimana in vista delle elezioni regionali che ci aspettano e scegliere i candidati migliori, ovviamente parleremo anche di altro". Così Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, parlando durante un incontro in Comune

Crisi - Salvini torna da Berlusconi : “Conto di vedere gli alleati settimana prossima per le regionali. Ma parleremo anche di altro” : “Conto di vedere gli alleati già settimana prossima per fare scelte per le elezioni regionali. Ovviamente parleremo anche di altro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, rispondendo alla domanda se vedrà Berlusconi e Meloni a margine di un incontro in Comune a Catania L'articolo Crisi, Salvini torna da Berlusconi: “Conto di vedere gli alleati settimana prossima per le regionali. Ma parleremo ...

Centrodestra : Salvini - ‘conto di vedere presto alleati a livello locale’ : Catania, 11 ago. (AdnKronos) – “Conto di vedere sicuramente gli alleati a livello locale del Centrodestra perché presto di saranno alcune elezioni regionali, come in Umbria o Emilia Romagna o la Calabria”. Lo ha detto Matteo Salvini a Catania. L'articolo Centrodestra: Salvini, ‘conto di vedere presto alleati a livello locale’ sembra essere il primo su Meteo Web.

