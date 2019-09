Novità conti correnti | open banking al via con la PSD2 dal 14 settembre

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 14 settembre 2019) Con la direttivaè partita la rivoluzione suiconsubito in vigore, dal 14del 2019, mentre per altre alle banche è stata concessa una proroga. In particolare, è già realtà l'entrata in vigore dell', mentre per la cosiddetta strong authentication gli istituti di credito avranno più tempo per mettersi al passo in scia ad un rinvio concordato, per il nostro Paese, tra l'EBA, Autorità Bancaria Europea, e la Banca d'Italia. Vantaggiper conto corrente e carte di pagamento In accordo con quanto è stato riportato dall'Associazione Altroconsumo, l'entrata in vigore dell'permetterà alsta non solo di gestire al meglio le app collegate al rapporto bancario, ma pure altri strumenti come le carte di pagamento. Il fine dell'è quello di modernizzare i servizi, e di proporne altri, ed a tal fine sono le ...

antonie85321896 : RT @Tg3web: Da oggi cambia tutto per i conti correnti online. Novità anche per i pagamenti digitali - Tg3web : Da oggi cambia tutto per i conti correnti online. Novità anche per i pagamenti digitali - infoiteconomia : Conti correnti BNL, Unicredit e Sanpaolo: novità incredibile da oggi -