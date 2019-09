Mangiare una bistecca in meno può davvero salvare il pianeta

Una ragazza manda in frantumi l’unico piatto in cui suo fratello autistico vuole Mangiare - disperata chiede aiuto in rete - cosa accade : Una ragazza, Tamara Dubin ha un fratello autistico, lo ama profondamente e lo cura in ogni modo. Un giorno, per una distrazione, ha mandato in frantumi l’unico piatto in cui il fratello voleva mangiare. Il piatto in questione ha come disegni il cartone Dragon Tales. Il ragazzo è così legato al suo piatto che quando questo è in lavastoviglie si mette davanti e aspetta la fine del lavaggio. La ragazza non sapeva come fare e allora ha ...

Pensa di dare da Mangiare alla figlia di 3 anni caramelle a forma di palline - la piccola ne mangia più di 200 - la madre scopre cosa realmente sono capisce che la bimba sta per fare una fine orribile : Un uomo aveva comprato dal supermercato una busta contenente più di 200 palline colorate credendo che fossero caramelle di zucchero. Appena tornato a casa l’uomo le aveva date da mangiare alla figlia di 3 anni che le aveva divorate in pochi minuti. La madre aveva subito Pensato che in quelle caramelle c’era qualcosa di strano. Ne aveva mangiate una e si era accorta subito che quelle non erano caramelle, perché non erano per niente ...

Dove Mangiare una (grande) pizza italiana in Europa : 10° Gazzo - Berlino9° L'Antica Pizzeria da Michele - Londra8° Addommé - Londra7° Lilla Napoli - Falkenberg6° Kytaly - Ginevra5° Pizzeria Luca - Copenhagen4° Ober Mamma - Parigi3° Baest - Copenhagen2° Bijou - Parigi 1° 50 Kalò - LondraLa miglior pizzeria d’Europa? È napoletana: 50 Kalò London di Ciro Salvo. Come sempre, è questione di gusti ma il giudizio nasce da una graduatoria seria, quella di 50 Top pizza che ha esaminato centinaia di ...

Clima - il rapporto Onu : “Mangiare meno carne o una dieta vegetale scelte fondamentali per salvaguardare l’ambiente” : “Alcune scelte alimentari richiedono più suolo e più acqua, e causano maggiori emissioni di gas serra di altri”. A dirlo è Debra Roberts, co-presidente di un gruppo di ricerca dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), il foro scientifico delle Nazioni Unite. In un rapporto sul Clima e territorio citato da Nature pubblicato l’8 agosto dagli esperti viene messo in luce come una dieta vegetale, o una con un ridotto consumo di ...

Va a Mangiare al ristorante e spese 9 dollari ma lascia alla cameriera una mancia di 200 dollari con un biglietto - quando la donna lo legge è sconvolta e scoppia a piangere : Un uomo è andato in un ristorante, ha pranzato e ha speso 9,53 dollari. Poi ha lasciato una mancia di 200 dollari alla cameriera , ha scritto un messaggio dietro lo scontrino ed è andato via. Il messaggio dietro lo scontrino diceva così: “Buondi, grazie per il servizio. Ti ho sentito parlare di tuo figlio lontano, usa questi soldi per fargli visita”. La donna, incredula e felice, ha postato il messaggio sui social aggiungendo la seguente ...

L’Alzheimer colpisce una persona ogni tre secondi : il test per predirlo e cosa Mangiare per prevenirlo : L’Alzheimer colpisce una persona ogni tre secondi in tutto il mondo e ogni anno le nuove diagnosi sono 7,7 milioni. A lanciare l’allarme su questi dati preoccupanti è stato il Policlinico Gemelli con il progetto Interceptor, il cui obiettivo è quello di identificare tra persone con declino cognitivo lieve quelle a maggior rischio di evoluzione verso la malattia di Alzheimer. Lo studio è promosso e sostenuto dal Ministero della Salute ...

In Ohio una 79enne è stata condannata a 10 giorni di carcere per aver dato da Mangiare ai gatti : Una settantanovenne è stata detenuta per aver dato da mangiare ad alcuni gatti randagi. Succede a Garfield Heights, in Ohio, e lo riporta la CNN.Nancy Segula ha dichiarato che i randagi hanno iniziato a comparire dopo il trasferimento di un vicino e lei, in quanto amante dei gatti, li ha sfamati. Nella cittadina americana infatti è proibito sfamare gli animali randagi e la donna dal 2015 ha ricevuto almeno quattro multe.Nel ...