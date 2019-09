La riforma della giustizia deve cambiare Colloquio con il segretario

La ricerca in Italia è troppo autoreferenziale (forse a causa della riforma Gelmini) : (foto: Getty Images) Sembra proprio che ci siamo illusi di essere diventati quasi improvvisamente migliori degli altri in fatto di ricerca scientifica. Secondo uno studio dell’università di Siena e dell’università di Pavia, il vero motivo per cui la ricerca Italiana sembrava aver messo il turbo negli ultimi anni e aver superato per peso quella di quasi tutti i Paesi europei (seconda solo al Regno Unito) sarebbe l’adozione di comportamenti ...

Mibact - Franceschini (Pd) ritira i decreti attuativi della riforma Bonisoli (M5s) : “Fatti a crisi politica aperta - guardiamo con attenzione” : Uno dei primi atti del ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini (Pd) è stato quello di ritirare i decreti attuativi della riforma del suo predecessore Alberto Bonisoli (M5s). “E’ soltanto una misura cautelativa”, ha detto l’esponente dem a margine della celebrazione dei 150 anni dell’Associazione italiana editori, “perché sono decreti fatti in agosto, quando la crisi politica era già aperta ...

Governo - patto in cinque punti Pd-M5s per riformare la Costituzione e dare al Conte bis l’orizzonte della legislatura : Dal taglio dei parlamentari al “pacchetto” di riforme costituzionali, che comprenda anche la legge elettorale in senso proporzionale, la fiducia congiunta e la “sfiducia costruttiva” al Governo, la riduzione dei delegati regionali, i governatori a Palazzo Madama e la parificazione dei requisiti di elettorato. In altre parole, un’autentica revisione della materia ordinamentale. Il tutto da sottoporre a un doppio ...

Governo - dalla revoca delle concessioni ad Autostrade alla riforma della giustizia : le prime uscite del Pd come quelle della Lega : Sì alla Gronda e al Tav, no alla revoca delle concessioni. riforma della giustizia sì, ma da “rivedere da capo”; decreti sicurezza? Tutto da azzerare. Le prime uscite dei neoministri Pd sono fumo negli occhi degli appena alleati Cinque Stelle nel Governo che, nelle speranze di entrambi, dovrebbe durare altri tre anni. Ma vedono i dem su posizioni più leghiste che movimentiste, con buona pace degli auspici di Conte. “Palazzo Chigi non sia più il ...

Andrea Orlando sulla riforma della giustizia : "I nodi Pd-M5s possono essere sciolti - ma non a colpi di ultimatum" : “Il titolo della mia intervista pubblicata oggi su La Stampa, non corrisponde al contenuto della stessa. Come ho spiegato e si può leggere con chiarezza inequivocabile, esistono punti sulla riforma della giustizia sui quali con il M5S siamo già d’accordo e altri sui quali lavoreremo per trovare un’intesa. Tra le altre cose, come si legge nel testo dell’intervista, ho ribadito il concetto che “i nodi ...

Governo Conte 2 - riforma della giustizia e intercettazioni : i dossier del riconfermato Bonafede. Che hanno fatto cadere l’esecutivo con la Lega : Ha giurato con la mano sul cuore come Sergio Costa, l’unico altro ministro lasciato al suo dicastero nel passaggio dal Conte 1 al Conte 2. Ma la conferma di Alfonso Bonafede in via Arenula ha un significato diverso rispetto a quella del titolare dell’Ambiente. I più distratti l’hanno semplicemente colLegata alla sua nota duplice vicinanza: da una parte a Luigi Di Maio, il capo politico del quale è fidato alleato dentro al ...

Governo Conte bis : l’addio di Bonisoli alla cultura - il ministro della “controriforma” : Dalla riorganizzazione delle "domeniche gratis" nei musei a quella del Mibac, passando per le nomine ai vertici dei nuovi grandi musei: un bilancio della stagione di Alberto Bonisoli come titolare al Ministero per i Beni e le Attività culturali nel Governo uscente M5S-Lega che non sarà riconfermato.Continua a leggere

La gaffe di Berlusconi al Qurinale : “Serve riforma della giustizia giustizialista”. Gelmini e Bernini ridono e lo correggono : “È necessaria una riforma della giustizia in senso giustizialista“. gaffe di Silvio Berlusconi al Quirinale, dopo l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’annuncio di voler tornare al voto e di non appoggiare un eventuale governo M5s-Pd. L’ex Cav è stato subito corretto da Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini. L'articolo La gaffe di Berlusconi al Qurinale: “Serve riforma della ...

Sanità. Giuliano (UGL) : “Pronti a confrontarci sulla riforma della formazione” : Proposta di riforma del sistema di formazione Post Laurea per la Sanità, il commento di Gianluca Giuliano (UGL). riforma del sistema di formazione Post Laurea per la Sanità, arriva la proposta del Ministro Grillo, il Segretario NazionaleUGL Sanità Gianluca Giuliano commenta così: “Pronti a confrontarci sulla riforma della formazione, fondamentale garantire cure di livello ai cittadini” In relazione alla proposta di riforma del ...

riforma pensioni : Q100 - 11 mila dipendenti della PA in uscita da agosto : "Il problema nella Pubblica Amministrazione consiste nel turn over difficile, visto che un qualsiasi concorso richiede almeno un anno per giungere a conclusione", lo ha spiegato il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps Guglielmo Loy che ricopre anche il ruolo di segretario confederale della Uil. Difatti, a partire da agosto, dovrebbero scattare i primi pensionamenti fra i dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno ...

Carlo Nordio contro Alfonso Bonafede : "riforma della giustizia obbrobrio - ai pm un potere mai visto" : "Siamo di fronte a una riforma della giustizia che consegna ai magistrati un potere unico al mondo, un potere insindacabile, un potere che sconfina nell'arbitrio. Ma è anche una riforma che sospende la prescrizione dopo il primo grado di giudizio, lo ritengo un obbrobrio. La prescrizione non è il lu

"La riforma della Giustizia di Bonafede è acqua infetta" : così i colpevoli non finiranno mai in carcere : Questa riforma della Giustizia non s' ha da fare. Sarà pure in Bonafede ma resta una figlia di Trojan. Essa ha infatti per principio non citato, perché non bisogna nominare l' Onnipotente invano, proprio il divino Trojan, quel dispositivo che viene spedito dentro un telefono dopo di che funziona com

La riforma della giustizia è nata morta : “Non è tempo per trovare la quadra” o per meglio dire l’intesa sulla riforma della giustizia. Dopo il Consiglio dei ministri di ieri, durato fino a notte fonda, il disegno di legge delega non avrà una seconda possibilità. Il provvedimento è morto in partenza e la consapevolezza è piombata in mattinata su entrambi gli schieramenti. Il testo è stato approvato “salvo intese”, ...

Giustizia - Salvini : “Non siamo al governo per fare le cose a metà”. Ma il M5s : “Ostruzione per bloccare la riforma della prescrizione?” : Dopo il tormentato cdm fiume sulla riforma della Giustizia conclusosi dopo mezzanotte, le tensioni nel governo non sembrano attenuarsi. Dal Carroccio si continua a criticare la bozza presentata dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: “La Lega non vota una non riforma, vuota e inutile”, dicono, con Matteo Salvini che da Milano Marittima rincara la dose: “Non siamo al governo per fare le cose a metà”. La controparte ...