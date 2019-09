Fonte : blogo

(Di sabato 14 settembre 2019) Sta per iniziare la prima puntata de Ildiche seguiremo con TvBlog. Chi è già sveglio? Ildi, anticipazioni puntata 14 settembre 2019 Lisa Marzoli e Andrea Velardi tornano a inaugurare il weekend dei telespettatori su Rai1 con Ildi, trasmissione di letteratura, cinema, arte e società. In onda dalle ore 6, TvBlog seguirà per voi questo debutto. Ildi: dove seguirlo Ildiva in onda ogni sabato per 55 minuti alle 6 oltre che naturalmente sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, anche in livestreaming su Raiplay.Ildipubblicato su TVBlog.it 14 settembre 2019 05:58.

SerieTvserie : Il Caffè di Raiuno, diretta - zazoomblog : Il Caffè di Raiuno la prima puntata in diretta dalle 6.00 - #Caffè #Raiuno #prima #puntata - zazoomnews : Il Caffè di Raiuno la prima puntata in diretta dalle 6.00 - #Caffè #Raiuno #prima #puntata -