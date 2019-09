Petrolio | l’Opec promette rigore nei tagli L’Aie |  con lo shale «sfida spaventosa»

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 13 settembre 2019) Iraq e Nigeria hanno promesso di rimettersi in riga con le quote di produzione, ritirando dal mercato oltre 300mila barili di greggio al giorno entro ottobre. Ma looil americano continua a correre: a giugno gli Usa sono temporaneamente diventati i primi esportatori al mondo trae derivati. E l’Agenzia internazionale per l’energia avverte: perdifendere i prezzi sarà una

fabiodellanno : RT @StartMagNews: L’Opec ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita della domanda di petrolio delineando così un’altra tornata di tagl… - ausoloda : RT @StartMagNews: L’Opec ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita della domanda di petrolio delineando così un’altra tornata di tagl… - StartMagNews : L’Opec ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita della domanda di petrolio delineando così un’altra tornata d… -