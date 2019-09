Orietta Berti a Domenica In | “Mara | amica sincera Fazio come un figlio”

Domenica In - Orietta Berti nel cast fisso : Romina Power torna come ospite : Orietta Berti e Romina Power a Domenica In con Mara Venier Tutto pronto per la nuova edizione di Domenica In, condotta ancora una volta da Mara Venier. Il programma tornerà in onda Domenica 15 settembre ma ci saranno poche novità rispetto allo scorso anno. Tra queste la presenza fissa di Orietta Berti che, dopo le […] L'articolo Domenica In, Orietta Berti nel cast fisso: Romina Power torna come ospite proviene da Gossip e Tv.