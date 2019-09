Solo spacciatori eleganti e su belle macchine | ecco la banda del dress code

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Valentina Dardari Sono scattate le manette per 18 persone, tra le quali quattro donne. L‘accusa è di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti L‘eleganza e i bei vestiti era la prerogativa per poter lavorare come pusher in una organizzazione criminale composta da 18 elementi, tra i quali quattro donne. Laera stata ribattezzata, proprio perchè richiedeva ai suoiun abbigliamento decisamente elegante. Il tutto per non destare sospetti e poter lavorare in tutta tranquillità. L‘indagine è stata avviata nell‘aprile 2018 dai Carabinieri della Compagnia di Susa, comandata dal capitano Davide Cozzolino e coordinata dalla Procura di Torino. I militari hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di diciotto persone, accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l‘indagine erano stati pedinati alcuni ...

JohnnySavarese : #agorarai Ondata di arresti in Val di Susa. Tranquilli, sono solo spacciatori. Con la TAV, fra poco, la malavita ca… - calvmssmile : RT @Valenteena_: Non lavorate mai fate le puttane o gli spacciatori lavorare non solo stanca come diceva qualcuno ma imbruttisce fa ingrass… - Susy484 : RT @fuoridalcorotv: Scarcerazione immediata perché troppo facile catturare gli spacciatori. A @mariogiordano5 (e non solo) sembra una cosa… -