Sardegna | due ragazze denunciano quattro giovani | “Stuprate sulla spiaggia di Baia

Sardegna - sesso dopo la discoteca. La denuncia di due ragazze : “Violentate da 4 calciatori” : Due ragazze hanno denunciato ai carabinieri di Budoni di essere state violentate da quattro giovani calciatori campani su una spiaggia a Baia Sardinia. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Tempio Pausania, la stessa che si sta occupando del caso di stupro di gruppo in cui è coinvolto il figlio di Beppe Grillo. Tuttavia, i quattro presunti aggressori avrebbero respinto tutte le accuse.Continua a leggere

Tromba d’aria in Sardegna - volano ombrelloni e sdraio : feriti due bambini e spiaggia evacuata : Paura in Gallura dove oggi, complici le avverse condizioni meteo e un fortissimo vento di maestrale, sono volati ombrelloni, lettini e giocattoli dalla spiaggia di Marinella, nei pressi di Porto Rotondo: l'arenile è stato evacuato, con i presenti che sono stati fatti riparare dietro le dune, e 2 bimbi hanno riportato lievi traumi.Continua a leggere

L'incendio lungo la 'Carlo Felice' che ha diviso in due la Sardegna : Un rogo nella notte ha diviso in due la Sardegna. Le fiamme che hanno bloccato la circolazione sulla statale 131 tra Nuoro e Olbia hanno di fatto paralizzato il traffico sulla Carlo Felice, la strada più grande e importante della Sardegna, una refione priva di autostrade. La diramazione Dcn all'altezza del chilometro 89 è la centrale nuorese, strada fondamentale perché collega la 131 (Cagliari- Sassari-Porto Torres) ...

Incendi Sardegna : 24 roghi oggi - fiamme nelle periferie di due paesi nel sud dell’isola : Altri 24 Incendi in Sardegna nella sola giornata di oggi, anche se solo sei hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale regionale. Gli elicotteri sono intervenuti a Ovodda (Nuoro), a Villasor (Sud Sardegna), nei pressi dell’ex zuccherificio, e a Musei (Sulcis), in località Guardia su Lillu, dove il rogo ha interessato aree agricole limitrofe alla pineta comunale. fiamme anche a Pabillonis e nelle periferie di ...

Jovanotti e Fiorello duettano in Luna di Gianni Togni ad Olbia : video dal Jova Beach Party in Sardegna : La Luna è il simbolo dell'avventura, lo ricorda Fiorello che ipotizza anche un Jova Beach Luna o un Jova Luna Party. Ospite di Jovanotti nella tappa sarda della sua tournée, Fiorello ha fatto ritorno sul palco per cantare e l'ha fatto con uno degli artisti italiani più apprezzati del momento. Jovanotti ha messo in scena quest'estate il suo Party lungo le spiagge italiane, un giro attraverso le località balneari della penisola, da nord a sud. ...

Sardegna - auto contro un albero sulla 131 Dnc : morto imprenditore - due feriti gravi : Guido Renes, un imprenditore di quarantanove anni originario della provincia di Potenza e da tempo residente a Cagliari, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la 131 Dnc, nel tratto fra Nuoro e Abbasanta. Viaggiava su una Citroen C3 insieme ad altre due persone quando l'auto è uscita di strada ed è finita contro un albero.Continua a leggere

Sardegna - Solinas sceglie due fedelissimi del partito come consulenti. Costo? Un milione. Uno è a processo per turbativa d’asta : Un geometra e un perito tecnico. Il primo si chiama Franco Magi e dovrà dividersi tra lo studio e un’aula del Tribunale di Cagliari, dove il 19 maggio scorso si è tenuta la prima udienza del processo che lo vede imputato per turbativa d’asta. Il perito tecnico è Christian Stevelli, noto soprattutto per i ruoli nell’azienda di famiglia, da sempre nel ramo del nolo autobus. Ad accomunarli, la militanza attiva nel partito Sardo ...

Uccisi per vendetta - avevano azzannato un agnello! Sardegna - due cani trovati impiccati : Due cani meticci, a prevalenza pastore tedesco, sono stati trovati impiccati con una corda di nylon alla rete di recinzione in un terreno nelle campagne di Budoni, sulla costa. A trovare i due cani morti – si tratta di due femmine di un anno – è stato il proprietario dell'appezzamento che si era recato sul posto per accudire i suoi animali e lì ha compiuto la macabra scoperta. Subito, trovandosi di fronte uno scenario raccapricciante, l'uomo ha ...