Quattro morti nella fabbrica del latte | annegati i due titolari e gli operai

Pavia - Quattro operai morti un'azienda agricola : annegati in una vasca di liquami : Gravissimo incidente sul lavoro in provincia di Pavia. quattro operai sono morti annegati in una vasca di compostaggio dei fertilizzanti, che serve per l'allevamento di bovini. La...

Auto sulla folla a Berlino - almeno Quattro morti : Un’Auto ha investito a folle velocità diverse persone sulla Invalidenstrasse, a Berlino, in Germania. Sono morte almeno quattro persone, tra cui un neonato, e diverse altre sono rimaste ferite, alcune in modo grave. L’incidente è avvenuto alle 19. A bordo dell’Auto - riporta la Bild - c’erano due persone. La polizia indaga, al momento è trattato come grave incidente stradale e non atto di ...

In Polonia un forte temporale ha causato Quattro morti e più di cento feriti : In Polonia, nella regione dei Monti Tatra, un forte temporale ha causato quattro morti e più di cento feriti. La notizia è stata confermata dal primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma sembra che

Il derby finisce in tragedia : tre morti e Quattro feriti dopo un terribile scontro tra tifosi - colpito con mazze di ferro il pullman del Motagua [GALLERY] : Episodio spiacevole in Honduras: scontri tra tifosi, colpito il pullman del Motagua, tre morti e quattro feriti Scontri nel pre-partita finiscono in tragedia in Honduras: tre morti e quattro feriti prima del derby di campionato tra l’Olimpia e il Motagua, nella capitale di Tegucigalpa. Il pullman dei giocatori del Motagua è stato attaccato con lanci di bottiglie, di sassi e colpi di mazze di ferro, che hanno ferito tre calciatori. La ...

Calabria - operai precipitano con l'auto in un dirupo : due morti e Quattro feriti : Poche ore fa un drammatico incidente si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di due operai e il ferimento di altre quattro persone che si trovavano all’interno di un veicolo, il quale è precipitato all’interno di un dirupo dopo un volo di diversi metri di altezza. Sul luogo della tragedia si sono recati i sanitari del 118 con diversi mezzi di soccorso, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per recuperare l’autovettura. Gli altri ...

Texas - strage a El Paso : 20 morti - anche Quattro bambini. Arrestato un 21enne : si indaga per crimine d'odio : L'ultimo bilancio ufficiale della sparatoria di El Paso è di 20 morti e 26 feriti. Lo hanno riferito il capo della polizia locale Greg Allen e il governatore del Texas Greg...

Spari al festival del cibo in California : Quattro morti - anche un bimbo di 6 anni : Colpi di arma da fuoco contro la folla durante il Gilroy Garlic festival: sedici feriti. Ucciso il killer

Il giallo dei delfini morti in Toscana : Quattro in pochi giorni : In corso le autopsie per cercare di risalire alle cause dei decessi dei delfini, avvenuti in un breve lasso di tempo a pochi km di distanza. Il timore: potrebbe essere un virus molto aggressivo delfini Raffaello Binelli Arpat Toscana ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/07/25/quattro-delfini-morti-in-poche-ore-allarme-in-Toscana/Il giallo dei ...