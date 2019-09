Michael Kors fa rivivere il sogno americano

Da Fossil Group arrivano smartwatch PUMA e Michael Kors a IFA 2019 - per sportivi e non solo : A IFA 2019 Fossil Group ha presentato alcuni nuovi smartwatch con Wear OS By Google e il primo smartwatch targato PUMA e dedicato agli sportivi. L'articolo Da Fossil Group arrivano smartwatch PUMA e Michael Kors a IFA 2019, per sportivi e non solo proviene da TuttoAndroid.