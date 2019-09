Aeroporti : Art - Adp notifica avvio consultazione per modifica diritti : Roma, 12 set. (AdnKronos) - L’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) avvisa che la Società Aeroporti di Puglia Spa (AdP), affidataria in concessione della gestione della Rete aeroportuale pugliese costituita dagli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto, ha notificato l’apertura della pro

Aeroporti : Art - Adp notifica avvio consultazione per modifica diritti (2) : (AdnKronos) – La AdP, si legge nella nota, provvederà pertanto a dare formale comunicazione agli utenti ed alle loro associazioni dell’apertura della consultazione, delle modalità di accesso al documento di consultazione che il gestore è tenuto a presentare a supporto della proposta di revisione dei diritti aeroportuali, nonché delle modalità con le quali gli utenti potranno chiedere chiarimenti e precisazioni nel periodo temporale ...

Aeroporti : Art - Adp notifica avvio consultazione per modifica diritti : Roma, 12 set. (AdnKronos) – L’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) avvisa che la Società Aeroporti di Puglia Spa (AdP), affidataria in concessione della gestione della Rete aeroportuale pugliese costituita dagli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto, ha notificato l’apertura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali, da ...

