Permesso premio a killer vigilante | Bonafede invia gli ispettori

Napoli - Bonafede chiede verifiche su Permesso premio a uno degli assassini del vigilante : Gli ispettori del ministero della Giustizia dovranno accertare la “correttezza della procedura” ed “eventuali condotte disciplinari rilevanti” sul permesso premio concesso a uno degli assassini, all’epoca minorenne, che il 13 marzo 2018 uccise la guardia giurata Francesco Della Corte davanti alla stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli. Lo ha deciso il guardasigilli Alfonso Bonafede dopo le rimostranze ...

