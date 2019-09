Narcos dei Monti Lattari ucciso in un agguato nel Napoletano

Altro che El Chapo - il vero capo dei Narcos è ancora in libertà. E si chiamo El Mayo : Il più famoso dei criminali messicani è stato condannato a New York. Ma a regnare sui narcos oggi è qualcun Altro . Un boss potentissimo e misterioso. Ecco chi è

"Cari Mora" - un thriller gotico e sanguigno sulle tracce dei lingotti d'oro dei Narcos - : Luca Crovi Thomas Harris, il «papà» di Hannibal Lecter, torna con un nuovo romanzo «Caridad Mora, figlia della guerra, voleva fare la veterinaria. Da nove anni viveva negli Stati Uniti grazie a un permesso di soggiorno precario per ragioni di asilo, che nell'atmosfera inacidita di quel periodo rischiava di essere cancellato in qualsiasi momento da una bizza presidenziale». In queste poche ed efficaci righe Thomas Harris ci presenta ...

Era nascosta nello zaino! Bimba 11enne corriere dei Narcos : I narcos avevano nascosto la cocaina dentro statuine e quadretti votivi trasportati dal Perù da una minore non accompagnata, arrivata in Italia per raggiungere la mamma. Due chili di cocaina dentro statuine e quadretti sacri nello zaino di una bambina di 11 anni. Così i narcos peruviani speravano di aggirare i controlli all'aeroporto di Malpensa per rifornire le piazze di spaccio di Pavia e Milano. Ma a monitorare i movimenti ...