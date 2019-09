Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Milano, 11 set. (AdnKronos) –no le proteine animali e soprattutto lanel carrello della spesa degli italiani. Nonostante l’approccio sempre più salutista ed ecologista a tavola, che consiglierebbe di diminuire idi, il2019 suidegli italiani evidenzia una crescita del 3,5% delle vendite dinel 2019, soprattutto italiana. La domanda di proteine continua a crescere, “condizionata sia dalle diete dimagranti, che fanno delle proteine il nutriente principale, sia dai regimi alimentari degli sportivi”, spiega Albino Russo, direttore dell’ufficio studi. Vince poi l’(+9,3%), il cibo già pronto da prendere sugli scaffali della gdo, come il sushi, rispetto all’impegno in cucina, che conferma un trend già da tempo in atto: gli italiani stanno fuggendo dai. Non è per ...

TV7Benevento : Consumi: rapporto Coop, meno fornelli e più instant food, torna la carne... - SBerritta : Stakanovisti, più poveri e pessimisti. Ecco gli italiani del 2019 - Coopitalia : RT @retailwatch_it: Il Rapporto Coop 2019 dice che il consumatore è più avanti di GDO e IDM -