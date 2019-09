Anticipazioni Uomini e donne | Classico | Giulia non si fida di Francesco e lo elimina

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Sono già due le registrazioni del Tronoeffettuate in questa prima parte della stagione 2019-20, in attesa anche del ritorno diin televisione. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, si rivedrà puntualmente a partire da lunedì 16 settembre dalle ore 14:45 circa. I primi due appuntamenti in studio dedicati ai giovani hanno comunque permesso di conoscere i primi quattro tronisti, uno dei quali ha stupito in positivo gli appassionati del programma, speranzosi di conoscere un volto del tutto inedito in televisione.Quattrociocche, ragazza romana di 27 anni, fin dal suo provino, aveva dichiarato di non essere alla ricerca di visibilità e di desiderare una persona che rispecchiasse gli stessi principi. Un obiettivo che sembrerebbe essere confermato dalla seconda registrazione, durante la quale la tronista ha subito deciso dire un ...

zazoomblog : Anticipazioni Uomini e donne prima puntata: si dovrebbe partire dal trono senior - #Anticipazioni #Uomini #donne… - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e donne prima puntata: si dovrebbe partire dal trono senior - #Anticipazioni #Uomini #donne… - infoitcultura : Uomini e Donne over, anticipazioni: una bilancia per Tina, Gemma dà scandalo e Ida in lacrime. Un ritorno inaspetta… -