Google annuncia Play pass | la sua Netflix per videogame

Quanti nuovi giochi in arrivo su Google Stadia : ecco i titoli annunciati ieri : In occasione di Gamescom 2019 il team di Google ha annunciato una serie di giochi che saranno disponibili sulla nuova piattaforma gaming Stadia L'articolo Quanti nuovi giochi in arrivo su Google Stadia : ecco i titoli annunciati ieri proviene da TuttoAndroid.

Google annuncia uno Stadia Connect per la fine di agosto : Se anche voi siete incuriositi da Stadia (proposta di Google per il cloud gaming) e non vedete l'ora di saperne di più, allora sarete felici nel sapere che Google ha annunciato uno uno Stadia Connect per la fine di agosto, precisamente il 10 agosto.L'evento sarà andrà in onda poco prima della Gamescom 2019 e un'ora prima della trasmissione Opening Night Live presentata dal giornalista e conduttore Geoff Keighley (in cui comparirà la stessa ...