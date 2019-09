Fukushima | “per gestore Tepco unica opzione è smaltire acqua radioattiva nell’Oceano”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019). Il ministro giapponese dell’Ambiente Yoshiaki Harada ha detto che per ladella centrale nucleare didanneggiata pesantemente dal terremoto del marzo 2011, non c’è altra soluzione chel’trattata nella centrale nell’Oceano Pacifico. “Non abbiamo altrache liberarla e diluirla”, ha aggiunto Harada in una conferenza stampa precisando di parlare a titolo personale ma che della questione se ne occuperà il governo. A luglio la Tokyo Electric Power () aveva comto lo smantellamento dei quattro reattori operanti nel secondo impianto per arrivare alla alla chiusura totale delle attività nell’intera regione dopo la catastrofe del marzo 2011. La centrale Daichi fu colpita dall’onda devastante dello tsunami e successivamente dall’esplosione di idrogeno, con il rilascio di materiale ...

