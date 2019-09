Droga : operazione ‘Neve d’estate’ - Carabinieri Palermo arrestano tre persone : Palermo , 10 set. (AdnKronos) – I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cefalù ( Palermo ) dalle prime ore dell’alba, hanno dato esecuzione all’ordinanza delle misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese, su proposta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone , tra cui due fratelli, accusate di spaccio di cocaina. Si tratta di Ignazio ...

Maxi operazione anti Droga a Chieti - 17 arresti Sodalizio composto da italiani e albanesi : Chieti - Sono 17 le persone arrestate, cinque delle quali in carcere, dodici ai domiciliari, e 8 quelle raggiunte da provvedimento di obbligo di dimora nei confronti di 25 persone, nel corso di un' operazione antidroga condotta questa mattina da agenti della Squadra Mobile della Questura di Chieti , del Servizio Centrale Operativo e della Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti : tutte sono responsabili a vario titolo di detenzione e ...

Agrigento : preso in Svizzera pusher gambiano sfuggito a cattura maxi-operazione anti Droga : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno cattura to, di rientro dalla Svizzera , Singhateh Lamin, 22 enne, gambiano , residente a Palermo, ritenuto uno dei pusher appartenenti alla banda di spacciatori violenti smantellata ad Agrigento lo scorso mese di ap

Agrigento : preso in Svizzera pusher gambiano sfuggito a cattura maxi-operazione antiDroga : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno catturato, di rientro dalla Svizzera, Singhateh Lamin, 22 enne, gambiano, residente a Palermo, ritenuto uno dei pusher appartenenti alla banda di spacciatori violenti smantellata ad Agrigento lo scorso mese di aprile, con la maxi-operazione chiamata in codice ‘Piazza pulita”. Gli investigatori dell’Arma, sulle tracce del ...