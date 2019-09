Cupra | - La Tavascan anticipa la futura Suv elettrica - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di martedì 10 settembre 2019) Si chiamaConcept la novità principale del marchioper il Salone di Francoforte. La Suv coupéè un'zione di come il brand sportivo di casa Seat affronterà le sfide future, sia dal punto di vista del design che della tecnologia. Il suo nome, come da tradizione, deriva da una città spagnola sui Pirenei, a pochi chilometri da Andorra. Soluzioni stilistiche nuove per un brand giovane. Sulla scia dell'aggressiva Formentor plug-in hybrid, attesa sul mercato nel corso del 2020, laha realizzato un prototipo originale e ricco di elementi inediti, con un particolare focus verso le prestazioni. Il frontale, molto chiuso grazie al powertrain elettrico, cambia totalmente prospettiva spostando il logo nella parte inferiore, mentre le fiancate sono dominate dai cerchi di lega da 22" e dalla linea di cintura ascendente. In coda il paraurti è scavato per ...

