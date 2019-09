Control si aggiornerà a breve con la Patch 1 03

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 10 settembre 2019) Se avete riscontrato diversi problemi insu PC, PS4 o Xbox One, sarete lieti di sapere che è in arrivo unacorrettiva, la quale porterà in gioco alla versione 1.03 e risolverà diversi bug.: Nuovo aggiornamento in arrivo A seguire il changelog ufficiale da noi tradotto: Risoluzione di alcuni bug relativi a missioni, sistema di combattimento e gameplay generale Risoluzione di alcuni problemi che portavano al crash del gioco su PC con DX11 e DX12 Migliorata la stabilità del gioco su tutte le piattaforme Migliorato il frame-rate tramite l’ottimizzazione generale dei contenuti Miglioramenti al caricamento della mappa Aggiunta una nuova opzione che permette di attivare e disattivare il Motion Blur Nuova opzione che permette di attivare o disattivare il Filtro Cinematografico Risolto un problema con l’interfaccia ...