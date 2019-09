Ama | in via Valente rimosse 30 tonnellate abbandonate

Turismo : al via investimento di 28 - 5 milioni nella Costiera Amalfitana : Invitalia e “Rete di Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi” hanno firmato il contratto di sviluppo per migliorare l’offerta turistica della Costiera Amalfitana. L’accordo è stato sottoscritto dall’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, e dal presidente della “Rete di Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi”, Andrea Ferraioli. La Rete, costituita nel 2015, è composta da 55 imprese che agiscono in sinergia per promuovere il ...

Andrea DAmante : "Il libro di Giulia De Lellis? Mi spiace che abbia buttato via la nostra storia così..." : Il libro di Giulia De Lellis, scritto a quattro mani con Stella Pulpo, Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), visto le numerose anticipazioni, è un best-seller praticamente annunciato.Come già sappiamo, infatti, la social influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di mettere nero su bianco, in un libro appunto, la storia d'amore con Andrea Damante terminata a causa dei ripetuti tradimenti di lui, come ...

Andrea DAmante accusa la De Lellis di business : 'Ha buttato via la nostra storia' : Qualche settimana fa Giulia De Lellis ha annunciato ai suoi fan l'uscita del suo primo libro autobiografico dal titolo 'Le corna stanno bene su tutto', dove per la prima volta ha raccontato pubblicamente del tradimento perpetrato nei suoi confronti dall'ex tronista di Uomini e donne Andrea Damante. Il libro sarà in vendita a metà settembre, ma nel frattempo circolano già i primi stralci, molti dei quali non fanno proprio onore a Damante. Ecco ...

Uragano Dorian : alle BahAmas bilancio dei morti “sconcertante” - inviate centinaia di “body bag” : Il bilancio delle vittime dell’Uragano Dorian alle Bahamas sarà “sconcertante“: lo ha annunciato – secondo quanto riporta la BBC- il governo dell’arcipelago caraibico, a seguito del passaggio del ciclone che ha messo in ginocchio la regione. Attualmente si parla di circa 30 morti, ma il governo sta inviando 200 “body bag” (sacchi per le salme) alle isole Abaco, l’area più colpita del Paese. Secondo ...

Scenari CasAmarciano - 6 settembre via al festival del teatro : in programma anche Cammariere : Partirà ufficialmente domani la rassegna di arte teatrale 'Scenari Casamarciano', organizzata dal comune di Casamarciano, guidato dal sindaco Andrea Manzi. Ricco e variegato il cartellone della manifestazione, che vedrà la partecipazione di volti noti della musica e del cinema italiano. Dieci giorni di spettacoli, eventi, omaggi musicali e galà di moda in una location d'eccezione di grande interesse storico. 'Casamarciano diventerà un punto di ...

Governo - Renzi : “Legislatura può arrivare fino al 2023. Io e Grillo insieme per l’esecutivo? Nessuna conversione sulla via di DAmasco” : “Staccherò la spina all’esecutivo Conte 2? Intanto facciamolo partire, surreale che si vogliano garanzie da parte mia dopo che siamo stati noi a fare tutti gli sforzi per salvare il Paese dalla recessione e dall’aumento dell’Iva e per far nascere questo Governo”. A dirlo l’ex segretario Pd, Matteo Renzi, oggi senatore dem ma ancora in grado di controllare gran parte dei gruppi di Camera e Senato del ...

Test di Medicina 2019 - al via stAmattina la prova per 68mila iscritti : Alle 11:00 di oggi, martedì 3 settembre, 68mila aspiranti camici bianchi affronteranno il Test di Medicina 2019 per tentare di entrare in graduatoria e ottenere uno degli 11.658 posti messi a disposizione delle facoltà a numero chiuso di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria. La prova si preannuncia tutt'altro che facile: per il 64% degli iscritti, la nuova struttura del quiz stabilità dal Miur renderà il Test più complicato ...

Incendio Trieste - fiamme in un palazzo in viale MirAmare : 16 persone evacuate e intossicate : Un Incendio è scoppiato questa mattina in uno stabile di viale Miramare a Trieste per cause ancora da stabilire. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere il rogo, divampato in un appartamento dove vivono 2 famiglie di richiedenti asilo, tra cui anche minori, in carico all'Ics. Disagi anche al traffico.Continua a leggere

Dorian travolge le BahAmas - americani col fiato sospeso. Italiani via dall’arcipelago. South Carolina evacua intera costa : Dorian si abbatte con tutta la sua furia sulle Bahamas. L'uragano di categoria 5 con venti fino a 290 chilometri all'ora e con piogge torrenziali, il piu' forte dall'inizio dell'anno registrato in tutto il pianeta, tocca terra nelle isole e le travolge. Le autorita' americane seguono da vicino gli sviluppi: la prossima meta di Dorian e' infatti la costa est degli Stati Uniti, con quattro se non cinque stati nel mirino dell'uragano che, ...

Al via le temute rimodulazioni Vodafone oggi 1 settembre : offerte chiAmate in causa ed importi : Stanno scattando proprio in queste ore le prime rimodulazioni Vodafone del mese, considerando il fatto che la compagnia telefonia ha avviato la distribuzione di alcuni SMS informativi oggi 1 settembre. Proviamo dunque a capire come cambieranno le cose nelle prossime settimane, dopo aver condiviso coi nostri lettori un iniziale punto della situazione anche ad agosto, relativamente ai rincari pensati dalla compagnia telefonica per alcune tra le ...

Incendi Amazzonia : “E’ una corsa contro il tempo - il WWF impegnato su più fronti in Brasile e Bolivia” : È una vera e propria corsa contro il tempo quella in atto in queste settimane in Amazzonia: il pericolo da scongiurare è che vada in fumo una percentuale di foresta, appena il 5%, oltre al 20% già perduto, prima che si arrivi a un punto di non ritorno (tipping point) oltrepassato il quale la foresta amazzonica non sarà più in grado di contribuire alla regolazione del clima globale. corsa contro il tempo anche per proteggere le comunità locali ...