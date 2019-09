La Trap e il lusso non hanno nessun messaggio sociale | è solo un messaggio negativo

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 9 settembre 2019) In inglese si chiama “ Conspicious consumption”, vale a dire consumo vistoso, ostentato. Il termine è nato sulle teorie formulate dal sociologo Thorstein Veblennel, autore nell’89 di un saggio sullo stile di vita della upper-class statunitense per descrivere il comportamento delle classi privilegiate che comunicano il proprio status economico-attraverso l’esibizione di beni, merci e servizi. È lo stesso atteggiamento che ha portato alcuni rapper statunitensi, provenienti invece da condizioni di disagio e ghettizzazione, a mostrare il proprio successo e riscatto attraverso l’ostentazione di beni materiali: monili d’oro, macchine di, orologi, capi firmati, oltre ad esibire un’abbondanza di donne al seguito. L’avvento dello stile “” ha aumentato in modo esponenziale questa tendenza che è arrivata anche da noi in Italia dove la pura e semplice imitazione delle mode ...

