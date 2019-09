Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 9 settembre 2019) Al di làe valutazioni politiche, è impossibile non vedere un tratto di evidente trasformismo nel costume politico nazionale. Non da oggi, si dirà. Ma è certo che la seconda (e la terza) Repubblica sembrano far prevalere quella liquidità (per citare Bauman) o forse, meglio, gassosità che dalla società si è ormai trasferita alle istituzioni. Il situazionismo è ormai tracimato dai bordie avanguardie artistiche di un secolo fa, fino a trasformare il costume di vita sociale e le attitudinia politica. Ma per chi crede che la politica debba ambire al lungo periodo, alle strategie, più che alle invenzioni tattiche, si adopera da sempre l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci). L’Anciin questi giorni ha convocato in Sardegna (a Olbia) la sua decima assemblea nazionale, ...

HuffPostItalia : I giovani sindaci e la sfida dell'autonomia locale - Cristianmanter1 : È ora di levare dalle strade d’Italia il@nome infame di Luigi Cadorna che fece fucilare centinaia di giovani soldat… - Antigon25386936 : @AlexTheMod @guidomarchello Ho considerato un buon segnale aver inserito Valerio Fabiani nella Direzione del partit… -